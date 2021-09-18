Лікарка назвала три продукти, які «вбивають» холестерин

Обмеживши споживання деяких продуктів та замінивши їх іншими, можна суттєво знизити рівень холестерину в організмі

Для зменшення рівня холестерину в організмі варто ввести до раціону ненасичені жири, молочні продукти і клітковину. Про це виданню Express розповіла британська лікарка Дебора Лі.

Медик нагадала, що підвищений рівень холестерину виникає через особливості харчування. Однак в деяких випадках до цього призводять захворювання нирок, гіпотиреоз, ожиріння, нервова анорексія, куріння, а також вживання великої кількості алкоголю і надлишок солі в раціоні.

Лікарка порекомендувала споживати менше жирного м'яса, ковбас, випічки, сирів і десертів, оскільки вони підвищують рівень холестерину.

Натомість варто вживати продукти, збагачені станолами і стеринами – молоко, йогурти і спреди.

«Якщо ви вживаєте від 1,2 до 2,4 г (цих продуктів. – Ред.) на день, це може знизити рівень холестерину на 10%», – зазначила вона.

За словами Лі, ці продукти також знижують ризик розвитку хвороб серця і судин.

Лікарка порекомендувала замінювати насичені жири ненасиченими. Їх можна знайти в горіхах, оливковій та кунжутній оліях, а також в червоній рибі, бобових і в м'ясі птиці. Крім того, необхідно вживати нерафіновані цільнозернові продукти з підвищеним вмістом клітковини: чорний хліб, коричневий рис і неочищені макаронні вироби.

Нагадаємо, нещодавно знаменитий дієтолог розповів, що їсти, аби не хворіти і стати довгожителем.

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