Ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті більш ніж на 50% лише в трьох областях

В Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб

Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській області

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50% лише в трьох областях. В середньому по країні зайняті 41,5% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській (62,6%), Черкаській (55,8%) і Чернігівській областях (52,1%). У Києві ліжка заповнені на 48,5%.

Всього в країні ввели вже 63110 лікарняних ліжок для Covid-19.

При цьому в Україні зменшується показник захворюваності Covid-19. Станом на 13 грудня він становить 450,4 при нормі 40. Тоді як днем раніше він становив 460,4.

Найгірша ситуація спостерігається у Києві. Цей показник становить 746.

Коронавірус в Україні

Всього 885039

Одужали 494001

Хворіють 376040

Померли 14998

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники.

Минулої доби:

госпіталізовано – 2969 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 7563 особи;

здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).

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