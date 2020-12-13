Ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті більш ніж на 50% лише в трьох областях
Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській області
В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50% лише в трьох областях. В середньому по країні зайняті 41,5% таких ліжок.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській (62,6%), Черкаській (55,8%) і Чернігівській областях (52,1%). У Києві ліжка заповнені на 48,5%.
Всього в країні ввели вже 63110 лікарняних ліжок для Covid-19.
При цьому в Україні зменшується показник захворюваності Covid-19. Станом на 13 грудня він становить 450,4 при нормі 40. Тоді як днем раніше він становив 460,4.
Найгірша ситуація спостерігається у Києві. Цей показник становить 746.
-
Всього885039
-
Одужали494001
-
Хворіють376040
-
Померли14998
Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники.
Минулої доби:
- госпіталізовано – 2969 осіб;
- летальних випадків – 156;
- одужало – 7563 особи;
- здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).