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    Здоров'я

    Ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті більш ніж на 50% лише в трьох областях

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    В Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб - Ліжка для пацієнтів з коронавірусом зайняті більш ніж на 50% лише в трьох областях
    В Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб

    Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській області

    В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50% лише в трьох областях. В середньому по країні зайняті 41,5% таких ліжок.

    Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

    Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській (62,6%), Черкаській (55,8%) і Чернігівській областях (52,1%). У Києві ліжка заповнені на 48,5%.

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    Всього в країні ввели вже 63110 лікарняних ліжок для Covid-19.

    При цьому в Україні зменшується показник захворюваності Covid-19. Станом на 13 грудня він становить 450,4 при нормі 40. Тоді як днем раніше він становив 460,4.

    Найгірша ситуація спостерігається у Києві. Цей показник становить 746.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      885039
    • Одужали
      494001
    • Хворіють
      376040
    • Померли
      14998

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники.

    Минулої доби:

    • госпіталізовано – 2969 осіб;
    • летальних випадків – 156;
    • одужало – 7563 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 41489 (зокрема методом ПЛР – 33593, методом ІФА – 7896).
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    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби епідемія коронавірус
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