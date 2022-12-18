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У Полтаві хірурги провели унікальну операцію на серці під час блекауту

Альона Боженко
glavcom.ua
У Полтаві хірурги провели унікальну операцію на серці під час блекауту
Полтавські хірурги провели унікальну операцію на серці
фото: Дмитро Лунін

Лікарі хірургічне втручання виконували на зупиненому серці з застосуванням штучного кровообігу

У Полтавському кардіологічному диспансері попри відсутність світла вперше виконали операцію на зупиненому серці. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Навіть коли російський ворог атакує Україну, наші лікарі безперестанно рятують життя на фронті та в тилу. Вчора, у день чергової масованої ракетної атаки, в Полтаві провели унікальну операцію. Виконали корекцію гіпертрофічної кардіоміопатії. Це перший досвід для полтавських лікарів», – зазначив Лунін.

За даними Полтавської ОВА, хірургічне втручання виконували на зупиненому серці з застосуванням штучного кровообігу. Оперували полтавські кардіохірурги разом із київськими фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. 

Гіпертрофічна кардіоміопатія – захворювання міокарда, яке найчастіше зумовлене мутацією гена, що кодує один з білків, характеризується потовщенням стінки лівого шлуночка. Ця спричиняє раптову серцеву смерть. Передається спадково і складно діагностується. В Україні її мають 70 тисяч людей, серед них діти та молодь. 

Нагадаємо, у Черкасах лікарі без світла провели операції з пересадки нирок.

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Теги: Полтава лікар

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