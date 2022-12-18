У Полтаві хірурги провели унікальну операцію на серці під час блекауту

Лікарі хірургічне втручання виконували на зупиненому серці з застосуванням штучного кровообігу

У Полтавському кардіологічному диспансері попри відсутність світла вперше виконали операцію на зупиненому серці. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

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«Навіть коли російський ворог атакує Україну, наші лікарі безперестанно рятують життя на фронті та в тилу. Вчора, у день чергової масованої ракетної атаки, в Полтаві провели унікальну операцію. Виконали корекцію гіпертрофічної кардіоміопатії. Це перший досвід для полтавських лікарів», – зазначив Лунін.

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За даними Полтавської ОВА, хірургічне втручання виконували на зупиненому серці з застосуванням штучного кровообігу. Оперували полтавські кардіохірурги разом із київськими фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова.

Гіпертрофічна кардіоміопатія – захворювання міокарда, яке найчастіше зумовлене мутацією гена, що кодує один з білків, характеризується потовщенням стінки лівого шлуночка. Ця спричиняє раптову серцеву смерть. Передається спадково і складно діагностується. В Україні її мають 70 тисяч людей, серед них діти та молодь.

Нагадаємо, у Черкасах лікарі без світла провели операції з пересадки нирок.