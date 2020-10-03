Майже 54% ліжок для пацієнтів з коронавірусом по Україні заповнені, – Степанов



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В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи

«На сьогодні в наших лікарнях госпіталізованими перебуває 16076 осіб» – міністр охорони здоров’я

На сьогодні в Україні введено понад 29 тисяч ліжок, які визначені для пацієнтів з Covid-19, з них на сьогодні заповнено 53,9%. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«На сьогодні в наших лікарнях госпіталізованими перебуває 16 076 осіб. Кількість людей, які мають середньої важкості або важкий перебіг хвороби, тільки збільшується. У нас заповнюються ліжка. На сьогодні це 53,9% цілком по країні з 29 тисяч 827 ліжок, які відведені під лікування Covid-19», – розповів Степанов.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

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