В Україні розробили санітайзер, що вбиває 99% відомих бактерій і вірусів



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Фото Укрінформ

Вчені прагнули створити такий антисептик, який діяв би дуже швидко, не був токсичним, убивав більшість бактерій

Розроблений харківськими вченими з Інституту мікробіології й імунології імені Мечникова пристрій, що перетворює звичайну воду на санітайзер з ефективністю дії 99%, почнуть виробляти серійно.

Про це розповів один з розробників і CEO у проєкті IOON Андрій Мануйлов, – повідомляє Укрінформ.

«Вдалося домовитися з вітчизняними виробниками, і проєкт буде суто українським. Пластикову частину робитиме одеський завод, а електроніка та кінцеве складання – за Черніговом. Виробництво невеликими партіями почнеться у листопаді. Перша партія буде від 100 до 500 штук – у залежності від того, скільки отримаємо попередніх замовлень, які вже можна робити», – розповів Мануйлов.

Технологія заснована на цільовому синтезі тривалентного срібла AgO+, воно легко реагує з іншими зарядженими частинками. Тривалентний оксид срібла руйнує бактеріальну або вірусну оболонку, порушує обмін речовин і процеси поділу (розмноження) мікробів.

Беручись за розробку, вчені прагнули створити такий антисептик, який діяв би дуже швидко і потім просто зникав після розпилення, перетворюючись на воду, не був токсичним, убивав більшість бактерій і до якого бактерії не змогли б адаптуватися.

«Експерти дуже високо оцінюють наш проєкт, бо потенціал саме у технології пристрою значний. Перший наш пристрій лабораторний був надрукований на 3D-принтері, і електроніку під нього ми робили самі. Тобто пристрій не мав потрібної стабільності, бо був зібраний вручну. Наприклад, після падіння міг більше не ввімкнутися. Виграний грант ми вклали в удосконалення нашого пристрою під серійне виробництво. Маємо і новий корпус, і електроніку, яку розробили інженери з українського представництва німецької компанії», – пояснює Мануйлов.

На платформу Kickstarter (сайт фінансування творчих проєктів за схемою краудфандингу) розробники виходять із ціною 79 доларів за один санітайзер. Для українського покупця ціну обіцяють нижчу, поки вона формується.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.