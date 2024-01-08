Росіяни скинули авіабомбу на мешканців окупованого Рубіжного

В окупантів сталося «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу»

Російський літак сьогодні вранці скинув авіабомбу на окуповане Рубіжне Луганської області. Мовляв, це було «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250». Про це написав ватажок так званої «ЛНР» Леонід Пасічник у Telegram.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«При виконанні бойових завдань літаком повітряно-космічних сил Російської Федерації над містом Рубіжне відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу «ФАБ-250», – написав гауляйтер.

За його словами, ніхто не постраждав, а мешканців найближчих будинків нібито оперативно евакуювали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Усім запропонували розміститися у пункті тимчасового розміщення. Там зараз перебуває п'ятеро людей, зокрема двоє дітей. Інші прийняли рішення про розміщення у родичів та друзів», – написав Пасічник.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони Півдня пояснили, чому окупанти не застосовують керовані авіабомби на Херсонщині.

До слова, триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.