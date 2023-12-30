На окупованих територіях росіяни створили базу «нелояльних» українців

Центр нацспротиву зазначає, що РФ перетворює тимчасово окуповані території у в’язницю просто неба

Окупаційні війська Росії створили так звану базу мешканців тимчасово захоплених територій, яких підозрюють у нелояльності до російських загарбників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Повідомляється, що наповненням бази займаються співробітники Головного розвідувального управління (ГРУ) та Федеральної служби безпеки (ФСБ) за підтримки місцевих окупаційних адміністрацій. Наразі в ній понад 100 тисяч мешканців.

«У майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах», – наголосили в ЦНС.

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Центр нацспротиву повідомляє, що фактично, РФ перетворює захоплені території у в’язницю просто неба, де бути українцем злочин.

«Це є свідомою політикою Кремля, який намагається знищити нас на нашій рідній землі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники в Луганській області протягом трьох місяців хочуть поставити на військовий облік 16-річних хлопців.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники залучають все більше груп спецпризначенців до пошуку представників підпілля на тимчасово окупованих територіях.

До слова, у тимчасово окупованих районах Херсонської області російські силовики провели рейд проти українського підпілля, що супроводжувався репресіями і залякуванням цивільного населення.