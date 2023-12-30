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На окупованих територіях росіяни створили базу «нелояльних» українців

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На окупованих територіях росіяни створили базу «нелояльних» українців
фото з відкритих джерел

Центр нацспротиву зазначає, що РФ перетворює тимчасово окуповані території у в’язницю просто неба

Окупаційні війська Росії створили так звану базу мешканців тимчасово захоплених територій, яких підозрюють у нелояльності до російських загарбників. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Повідомляється, що наповненням бази займаються співробітники Головного розвідувального управління (ГРУ) та Федеральної служби безпеки (ФСБ) за підтримки місцевих окупаційних адміністрацій. Наразі в ній понад 100 тисяч мешканців.

«У майбутньому доступ до неї матимуть окупанти на блокпостах», – наголосили в ЦНС.

Центр нацспротиву повідомляє, що фактично, РФ перетворює захоплені території у в’язницю просто неба, де бути українцем злочин.

«Це є свідомою політикою Кремля, який намагається знищити нас на нашій рідній землі», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники в Луганській області протягом трьох місяців хочуть поставити на військовий облік 16-річних хлопців.

Як повідомлялося раніше, російські загарбники залучають все більше груп спецпризначенців до пошуку представників підпілля на тимчасово окупованих територіях.

До слова, у тимчасово окупованих районах Херсонської області російські силовики провели рейд проти українського підпілля, що супроводжувався репресіями і залякуванням цивільного населення.

Теги: окупанти злочин росіяни окупація

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