Розвідка зробила заяву щодо повернення українських полонених

3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ

Серед російських полонених є ті, у обміні яких зацікавлене керівництво РФ

Україна вдасться до креативних підходів щодо повернення полонених. Крім того, серед російських полонених є ті, у поверненні яких зацікавлене керівництво РФ. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, наразі ключовим завданням для України є забезпечення результату.

«І для цього, у тому числі, залучаються посередники. Цього разу Україна вдячна Об'єднаним Арабським Еміратам. Але цей перелік дуже широкий, ми готові його максимально розширювати і збільшувати. Інструменти можуть бути різні, ми готові на найбільш креативні рішення», – сказав Юсов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він наголосив, що для усього процесу є важливим зацікавлення двох сторін, проте РФ продовжує гальмувати цей процес. Утім, на запитання, чи є особи в обміні яких зацікавлена РФ, Юсов відповів: «Є».

«І кількість таких осіб збільшується. Звичайно, обмінний процес, а особливо переговорний процес – це надзвичайно тонка річ, закрита і непублічна. У більшості випадків коментування її недоречне і може зашкодити... Так, серед російських полонених є особи, які дуже цікавлять якщо не російське суспільство, то російське воєнно-політичне керівництво», – додав представник ГУР.

Нагадаємо, 3 січня відбувся найбільший від початку повномасштабного вторгнення Росії обмін військовополоненими між Україною і РФ, у межах якого вдалося звільнити 230 українців і українок.

182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Буданов повідомив, що Україні вдалося провести дуже складний обмін військовополоненими, який готувався досить довго, в організації процесу брали участь Об'єднані Арабські Емірати.

Командир бригади Національної гвардії України «Азов» Денис Прокопенко заявив, що бійців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, які стояли в авангарді Сил Оборони України в боях за Маріуполь, не було під час обміну військовополоненими 3 січня.