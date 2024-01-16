Глава Пентагону виписався із лікарні і повідомив, як тепер працюватиме

1 січня міністр оборони Ллойд Остін III був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями

Міністр оборони США Ллойд Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня

Міністр оборони США Ллойд Остін вже виписався із лікарні і наразі працює дистанційно з дому. Остін зауважив, що прагне якнайшвидше повернутися до роботи у звичайному режимі. Про це глава Пентагону написав у Twitter.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я вдячний за чудову допомогу, яку мені надали у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда і хочу подякувати чудовим лікарям і персоналу догляду за їхній професіоналізм і чудову підтримку. Вдячний також за усі добрі побажання швидкого одужання.

Доки я продовжую відновлюватись і виконую свої обов’язки з дому, я дуже хочу повністю відновитися і якнайшвидше повернутися у Пентагон», – заявив Остін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін III був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

Згодом стало відомо, що Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня.

Раніше повідомлялось, що міністр оборони США Ллойд Остін віддавав накази та контролював удари по об’єктах хуситів у Ємені з госпіталю «за допомогою повного набору захищених засобів зв’язку».