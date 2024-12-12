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Роковини медичної реформи Супрун: українці оцінили наслідки. Результати опитування

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Роковини медичної реформи Супрун: українці оцінили наслідки. Результати опитування
Пацієнти відзначають, що процедура отримання медичних послуг стала складнішою
фото: 20minut.ua (ілюстративне)

Метою медичної реформи було забезпечити всіх громадян України рівним доступом до якісної медицини

Реформі системи охорони здоров’я, ініційованою тодішньою очільницею Міністерства охорони здоров’я Уляною Супрун, виповнюється вісім років. За цей час вона спровокувала багато дискусій у суспільстві, отримала як схвалення, так і критику. З нагоди цієї дати «Главком» проводить опитування серед користувачів мережі, аби з’ясувати, чи задоволені вони змінами в медицині за останні роки.

Станом на 12 грудня в опитуванні взяли участь 50 тис. унікальних користувачів, 54.01% (27 058) з яких висловили незадоволення реформою та вважають, що все стало тільки гірше.

Водночас 26.5% (13 275) опитаних вважають, що у медичній реформі є як позитивні аспекти, так і недоліки. І лише 13.93% (6 978) переконані, що якість медичного обслуговування в Україні поліпшилася. Решта опитаних – 5.57% (2 790) – повідомили, що не користуються послугами державної медицини.

Нагадаємо, зміни в українській медицині стартували з кінця 2016 року, коли МОЗ очолила Уляна Супрун. Сам закон про медичну реформу, авторкою якої виступила  Супрун, набув чинності в січні 2018 року. Метою реформи було забезпечити всім громадянам України рівний доступ до якісних медичних послуг та перебудувати систему охорони здоров'я так, щоб у її центрі був пацієнт.

Як повідомляє «Главком», у рамках реформи з’явилася Національна служба здоров’я, сімейні лікарі та єдина електронна медична система. Уже до кінця 2018 року 23 млн українців підписали декларації з сімейними лікарями.

Медреформа також передбачала, що численні державні та комунальні лікарні втратять право надавати послуги, деякі з них позакривалися. Критеріями для таких рішень ставали наявність якісного обладнання, частота надання тих чи інших послуг тощо.

Водночас система запису на прийом до лікарів в Україні викликає все більше скарг серед громадян. Пацієнти відзначають, що процедура отримання медичних послуг стала складнішою: щоб записатися до вузькопрофільного спеціаліста, необхідно спочатку отримати направлення від сімейного лікаря.

Однак навіть після цього українців натрапляють на інші труднощі: записатися через онлайн-платформу, як Helsi, не завжди можливо. Часто всі доступні місця вже зайняті, або ж запис можна зробити лише через реєстратуру медичного закладу.

Також особливо гостро стоїть питання тривалих черг. Пацієнти змушені чекати прийому тижнями, а інколи й місяцями – як до сімейного лікаря, так і до вузьких спеціалістів.

Нагадаємо, 30 листопада 2016 року в Україні розпочалася реформа системи охорони здоровʼя. Тоді в її успіх повірили не всі лікарі та пацієнти. Творець та ідейний натхненник змін Уляна Супрун, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я України (серпень 2016 – серпень 2019), разом із командою поставили собі за мету децентралізувати фінансування медзакладів, створити здорову конкуренцію поміж ними.

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Теги: здоров'я медична реформа Україна лікарня українці Уляна Супрун лікар медицина реформа Міністерство охорони здоров'я медик

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