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Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через удар РФ новою ракетою – AFP

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна і НАТО проведуть екстрене засідання через удар РФ новою ракетою – AFP
Засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою РФ по місту Дніпро
фото з відкритих джерел

Повідомляється, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів

Україна скликає екстрене засідання з НАТО наступного тижня. Учасники обговорять застосування Росією нової балістичної ракети. Про це повідомляє AFP. 

Видання з посиланням на дипломатичні джерела зазначає, що засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у вівторок, 26 листопада, на рівні послів.

За словами співрозмовників AFP, засідання скликала Україна після удару новою балістичною ракетою РФ по місту Дніпро.   

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Засідання Верховної Ради, яке мало відбутися 22 листопада, скасували через підвищену загрозу ракетної атаки. Про це у коментарі Суспільному розповів голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Ради Потураєв. За словами Потураєва, сьогодні також не працюють служби Ради, секретаріати комітетів та мінімізовано кількість людей у Кабінеті міністрів, Офісі президента і інших державних органах. Крім того, попередили місцевих мешканців і компанії, які мають офіси поблизу названих установ. 

Раніше Центр стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомляв, що російські війська вперше вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою. Таким чином Україна є першої країною у світі, проти якої  було застосовано міжконтинентальну балістичну ракету.

Точні характеристики РС-26 «Рубіж» залишаються невідомими. Проте, за оцінками, її стартова маса становить 40-50 тонн, дальність сягає 6 тис. км, а ракета може нести чотири роздільні бойові блоки потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічні до тих, що встановлюються на РС-24 «Ярс». Існує припущення, що «Рубіж» може бути оснащений гіперзвуковим плануючим блоком типу «Авангард». Також зазначається, що вона призначена для доставки ядерних зарядів.

До слова, за допомогою нарощування виробництва і паузи в обстрілах Росія накопичила понад 1,5 тис. ракет з дальністю понад 350 км.

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Теги: путін Дніпро Україна ракета диктатор

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