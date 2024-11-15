Головна Новини
search button user button menu button

Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Супрун продає книжки
скріншот трансляції Форуму

Колишня керівниця МОЗу подалася у продюсери та видавці

Ексочільниця Міністерство охорони здоров’я, авторка медреформи Уляна Супрун нині займається видавничою справою. Про це вона розповіла у рамках форуму «Жінки у медицині: професійний ріст та лідерство», що відбувся у Львові, передає кореспондент «Главкома».

«Ми створили видавництво Аrc.ua. У нас є електронний та друкованих журнали. Запрошуємо молодих письменників та дизайнерів, щоб вони подавали свої оповіді. Оповідь – найкращий спосіб передати свою ідею, проблему чи її рішення. Оповідь – це метафора для життя», – прорекламувала Супрун.

За словами ексурядовиці, ознайомитися з оповідями один одного можуть не лише українці.

«Ми перекладаємо їх англійською і видаємо в англомовному журналі, який називається The Black Sea Whale («Чорноморський кит» – перекл. з англ.). Так ми розповсюджуємо український голос у цілому світі, щоб ми були почуті. Бо роками ми, українці, перебували у великому «совецькому» або «постсовєцькому» ядрі, і нас не чули. А ми – окремий народ, і ми маємо свої оповіді».

Оповіді українців англійською коштують 750 грн
Оповіді українців англійською коштують 750 грн
скріншот Аrc.ua

Крім того, видавництво Супрун також перекладає книжки з англійської українською – наприклад, книжка «Коротка історія мезогінії» Джека Голланда.

«Коротка історія мізогінії»
«Коротка історія мізогінії»
скріншот Аrc.ua

Нагадаємо, після завершення своєї каденції очільниці МОЗ Уляна Супрун з чоловіком Марком активно зайнялися продюсуванням: 30 січня 2020 року на екрани вийшла стрічка «Наші котики».

Події фільму розгортаються 2014 року на початку Російсько-української війни. Це трагікомічна історія пригод трьох бійців АТО, що трапляється з ними під час бойового чергування на «найглухішій» з усіх можливих позицій фронту. За основу взяли реальні розповіді бійців добробатів та ЗСУ.

Загалом держава (Український культурний фонд, Держкіно) проспонсорували стрічку на 10,0 млн грн. Кінцевий кошторис фільму склав 42,0 млн грн: окрім державних грошей, продюсерові Маркові Супруну через його кінокомпанію Bedlam Productions та Степанові Бандері-молодшому через його кінокомпанію Banesto Productions вдалося залучити кошти від приватних інвесторів з США та Канади. У підсумку у прокаті кіно провалилося, зібравши 8,5 млн грн і отримало змішані відгуки кінокритиків.

Нагадаємо, з 1 липня 2018 року в Україні стартував останній етап медичної реформи. Почав діяти наказ №504 від 19 березня 2018 року, який визначає чіткий перелік послуг первинної медичної допомоги. Медичні заклади, які уклали угоду із Національною службою здоров’я, почали отримувати фінансування від цього органу. У відомстві Супрун цей принцип фінансування назвали «гроші ідуть за пацієнтом».

Читайте також:

Теги: історія гроші наказ Уляна Супрун українці держава фінансування Держкіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Допоки в Україні триває воєнний стан організація будь-яких виборів неможлива
Як заощадити бюджетні гроші на майбутніх виборах? Частина 1
21 жовтня, 09:15
Війна, швидше за все, триватиме і наступного року
Війна у 2025 році. Чого нам очікувати
15 жовтня, 17:55
Захисник України виконував бойові завдання на Сумщині та Донеччині
У мирному житті захоплювався спортом та бачатою. Згадаймо Юрія Трофімука
18 жовтня, 09:00
День теплий – весна буде м'якою і прийде рано
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 жовтня, 00:05
Три кліпи Поплавського набрали 34 мільйонів переглядів на YouTube
ЗМІ розбиралися, як кліпам Поплавського вдається набирати десятки мільйонів переглядів
31 жовтня, 18:54
ЦАХАЛ вдарив по Тегерану
Ізраїль атакував столицю Ірану
26 жовтня, 04:16
Кабмін вніс відповідні зміни до постанови про порядок виплати одноразової грошової допомоги
Кабмін змінив порядок виплат родинам зниклих або загиблих військових
1 листопада, 16:22
Росіяни атакували Суми безпілотниками
Окупанти атакували Суми: є влучання у багатоповерхівку (фото)
1 листопада, 21:29
Лише 3% українців добре ставляться до Росії
Скільки українців досі добре ставляться до Росії: результати опитування
7 листопада, 12:49

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
60K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
8966
Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
8844
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
8347
Туреччина розгорнула в Егейському морі військові кораблі через непорозуміння

Новини

Чим нині займається авторка медреформи Уляна Супрун (фото)
Сьогодні, 21:00
Імпорт електроенергії в Україну під загрозою – нардеп
Сьогодні, 17:15
Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?
Сьогодні, 13:42
Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Сьогодні, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua