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Зеленський запише подкаст із американським інтерв'юером Фрідманом

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський запише подкаст із американським інтерв'юером Фрідманом
Фрідман запропонував Зеленському записати подкаст
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Лекс Фрідман запише тригодинний подкаст із президентом України

Американський інтерв'юер Лекс Фрідман запише подкаст із президентом України Володимиром Зеленський. Про це стало відомо зі сторінки журналіста у соцмережі Х.

«Я б із задоволенням зробив тригодинний подкаст із президентом Зеленським. Я приїду до Києва заради цього. Зробімо це», – написав Фрідман.

Зеленський запише подкаст із американським інтерв'юером Фрідманом фото 1
скріншот

Зеленський погодився на цю пропозицію та написав: «Домовились. До зустрічі в Україні».

Лекс Фрідман запустив свій подкаст у 2018 році як частину курсу з загального штучного інтелекту. Спочатку подкаст мав назву Artificial Intelligence Podcast, але згодом був перейменований на Lex Fridman Podcast. Формат програми побудований на розгорнутих інтерв'ю, які завжди записуються особисто і тривають від двох до чотирьох годин.

Серед гостей подкасту були такі відомі особи, як мільярдер Ілон Маск, новобраний президент США Дональд Трамп і президент Аргентини Хав'єр Мілей.

Після початку російського вторгнення в Україну Фрідман зазначив, що «вважає росіян, українців і американців своїми народами» і «популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін».

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Теги: Володимир Зеленський президент Україна інтерв'ю США Київ

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