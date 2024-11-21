Ворог просунувся на кількох напрямках, ЗСУ мали успіх біля Покровська – карти ISW

Українським бійцям вдалось покращити своє становище на Покровському напрямку

Сили оборони України повернули контроль над раніше втраченими позиціями в районі Покровська. Водночас на окремих ділянках фронту спостерігається просування російських окупантів поблизу Куп’янська, Часового Яру, Торецька, Курахового, Вугледара та в Курській області. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 21 листопада.

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська просунулися в районі основного «українського плацдарму» в Курській області під час боїв, що відбулися 20 листопада.

Геолокаційні знімки від 14 і 18 листопада свідчать про просування росіян на північ від Зеленого Шляху (південний схід від Коренево) та на північний захід від Малої Локні (північ від Суджа). Експерти ISW не зафіксували останніх підтверджень присутності ЗСУ в цих районах.

Міноборони РФ та деякі російські джерела заявили 20 листопада, що їхні війська нібито «розгромили» українські підрозділи біля лісу Ольговка (південний схід від Коренево) і перерізали шляхи постачання ЗСУ в цьому районі. Водночас аналітики ISW не мають підтверджень цих заяв.

Жодні російські чи українські джерела не повідомляли про бої в Глушківському районі, розташованому на захід від основного «українського плацдарму» в Курській області, станом на 20 листопада.

Харківщина

Російські війська 19 і 20 листопада продовжували наступальні дії в районах Вовчанська та Стариці, проте досягти просування їм не вдалося.

Російські «воєнкори» повідомляли, що 18 листопада сили РФ начебто відбили механізовану контратаку ЗСУ поблизу Глибокого та Липців. Крім того, 20 листопада один із блогерів заявив, що українські військові нещодавно розпочали механізований штурм біля Глибокого силами роти.

Один із російських джерел ISW зазначив, що відсутність листя на Харківському напрямку ускладнює оперативну обстановку для обох сторін, адже це зменшує можливість приховування від дронів і артилерійського вогню.

Луганщина

Російські війська здійснили просування в районі Куп'янська. Геолокаційні знімки від 19 листопада свідчать про їхнє просування до західної частини Глушківки, розташованої на південний схід від Куп'янська.

Один із російських «воєнкорів» заявив, що окупанти просунулися на північний захід і південний захід від Кругляківки, однак аналітики ISW не виявили підтверджень цьому.

Також російський блогер повідомив, що сили РФ не перетнули річку Оскіл на Куп'янському напрямку, що збігається з висновками ISW, заснованими на аналізі рельєфу місцевості.

Російське джерело заявило про контратаку українських військових на північному сході Куп'янська.

19 і 20 листопада війська РФ проводили наступальні дії в районах Кіндрашівки, Кучерівки, Петропавлівки, Першотравневого, Загризове, Кругляківки, Лозової, Зеленого Гаю, Компанки, Чернещини, Новоєгорівки, Греківки, Зарічного, Тернів, Торського та поблизу Григорівки.

Російські «воєнкори» також повідомляли, що окупанти здійснили удар ракетою класу «повітря-поверхня» Х-38 по понтонній переправі через річку Сіверський Донець біля Райгородка, розташованого на південний захід від Кремінної.

Донеччина

20 листопада ані Україна, ані Росія не повідомляли про бойові дії на Сіверському напрямку.

Того ж дня російський «воєнкор» заявив, що війська РФ перебувають під постійним тиском українських безпілотників на південь від Сіверська.

Російські окупанти нещодавно здійснили просування на північ і південь від Часового Яру.

Геолокаційні знімки від 8 і 19 листопада показують, що загарбники просунулися на схід від Оріхово-Василівки та на західний берег каналу Сіверський-Донець Донбас, захопивши території на захід від Озарянівки.

Один із російських блогерів заявив, що підрозділи РФ начебто прорвали оборону ЗСУ між Часовим Яром і Кліщіївкою та закріпили свої позиції біля каналу.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова зазначила, що росіяни безуспішно намагаються атакувати центр Часового Яру, використовуючи малі вогневі групи з 2-3 осіб, але ці атаки не призводять до значущого прориву.

Російське джерело ISW стверджує, що війська РФ закріпили свої позиції в центрі Часового Яру, а російські «воєнкори» повідомляють про атаки на завод у центрі міста.

Один із російських блогерів також повідомив, що війська РФ просунулися на 2 км в мікрорайоні Жовтневий у східній частині Часового Яру.

20 листопада російські окупанти продовжували штурмувати околиці Часового Яру та південні райони біля Ступочок.

Сили оборони України нещодавно просунулися на схід від Покровська. Геолокаційні кадри від 20 листопада показують, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на південь від Миколаївки (на схід від Покровська).

Російські "воєнкори"и стверджували, що війська РФ, які діяли на південь від Покровська, просунулися до Юрівки, у напрямку Пустинки, і на 1,5 ки вглиб на захід від Новоолексіївки. Проте в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували штурми в районі н.п. Миролюбівки та Промінь, біля Крутого Яру, Красного Яру, Лисівки, Даченського, Петрівки, Григорівки, Пушкіного, Жовтого та Юрівки 19 і 20 листопада.

Російські окупанти нещодавно просунулися на північ від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 19 та 20 листопада, показують, що загарбники просунулися на південь від Сонцівки, на схід від Бересткого, вулицею Франка у східній частині Курахового та вздовж залізничного мосту через водосховище.

Російські «воєнкори» повідомляли, що підрозділи РФ захопили Нову Іллінку (на північному березі водосховища) і наступали в східній частині Курахового.

У Міноборони РФ стверджували, що війська РФ захопили Іллінку, хоча в ISW оцінюють, що окупанти взяли під контроль це населений пункт ще 13 листопада.

Російські блогери заявляли, що війська РФ нещодавно просунулися в Берестки та Курахове з півночі і проводять розвідку боєм поблизу багатоповерхових будинків у Кураховому.

Один блогер стверджував, що війська РФ окупували понад 90% Бересткого, а українські війська контратакують у самому Кураховому.

У Міноборони РФ повідомили, що російські підрозділи ведуть наступ невеликими групами та намагаються оточити ЗСУ на Курахівському напрямку.

Російські загарбники продовжували штурмувати під самими Кураховим, біля Зорі, Сонцівки, Новоселидівки та Берестків, Максимілянівки та Дальнього 19 і 20 листопада.

Війська РФ також просунулися на північ від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 листопада, показують, що окупанти просунулися під час механізованого штурму розміром у взвод на північний схід від Богоявленки.

Російські «воєнкори» стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Трудового, вздовж лінії Костянтинопольське - Сухи Яли та в напрямку Веселого Гаю, а також на 4,7 км на північ від Антонівки та Єлизаветівки. Однак в ISW не знайшли підтвердження цим твердженням.

Російські окупанти продовжували наступ в районі Катеринівки, Єлизаветівки та Антонівки, біля Трудового і Костянтинопольського, а також біля Суки Яли 19 і 20 листопада.

20 листопада війська РФ продовжили штурми на ділянці адмінкордону Донецької та Запорізької областей, проте підтверджених змін лінії фронту не було.

Російський «воєнкор» стверджував, що путінські війська просуваються на північ від Макарівки, Рівнополя та Новодарівки, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник В'ячеслав Волошин повідомив, що окупанти ведуть значну кількість штурмів у напрямку Времівки, намагаючись перерізати наземні шляхи сполучення ЗСУ Велика Новосілка - Курахове.

Волошин зазначив, що росіяни наступають невеликими групами від 5 до 10 піхотинців і використовують бронетехніку для транспортування піхоти на передові позиції.

Війська РФ наступали біля Роздольного, коло самої Великої Новосілки, та біля Новодарівки 19 і 20 листопада.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ також контратакують поблизу Рівнополя (на південний захід від Великої Новосілки).

Південь

19 і 20 листопада російські загарбники продовжили наступ на заході Запорізької області, зокрема на північний захід від Роботиного, поблизу Новоандріївки та Нестерянки, а також на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки. Однак жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин 19 листопада повідомив, що окупанти не застосовують техніку під час штурмів через удари ЗСУ, натомість використовують невеликі піхотні групи, а техніку застосовують лише для транспортування піхоти на передові позиції.

Волошин додав, що війська РФ ведуть багатохвильовий штурм групами по 1-2 військовослужбовця, щоб витіснити ЗСУ з позицій. Після цього російські «окопні групи» невизначеного розміру намагаються закріпитися на цих позиціях.

20 листопада російський «воєнкор» зазначив, що на Запорізькому напрямку стає дедалі холодніше, і наступного тижня (приблизно 24-30 листопада) очікуються морози.

Російський блогер стверджував, що українська радіоелектронна боротьба (РЕБ) і недостатня кількість радіостанцій впливають на здатність російських військ викликати евакуацію поранених або коригувати артилерійський вогонь.

Згідно з інформацією ISW, російське військове командування значною мірою не забезпечило свої сили належними засобами зв'язку, через що багато солдатів РФ змушені використовувати особисті пристрої для організації командування, управління, матеріально-технічного забезпечення та бойових дій.