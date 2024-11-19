Росія атакувала Харків: є поранені (оновлено)

Внаслідок атаки РФ поранено цивільних

Сьогодні, 19 листопада, Росія атакувала Київський район Харкова. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Очільник ОДА зазначив, що внаслідок російської атаки поранено 10 людей.

«Станом на зараз відомо про 10 постраждалих: дев'ять чоловіків та одна жінка», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов зауважив, що серед чоловіків наймолодшому 18 років. Його госпіталізували у важкому стані. Інші – в середньому, четверо госпіталізованих.

Наразі на місці працюють профільні служби.

Нагадаємо, що пізно ввечері 18 листопада ворог цинічно завдав удару по будівлі гуртожитку одного із навчальних закладів м. Глухів на Сумщині. Станом на 12:00 19 листопада відомо про 11 загиблих.

Зазначимо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.

Раніше, ввечері 17 листопада, повідомлялося про 10 загиблих та 51 пораненого внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Сумах. Понад 400 осіб евакуйовано.