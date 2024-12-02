Зеленський розповів, чи буде Росія запрошена на Саміт миру

Зеленський застеріг, що Москва зробить усе для того, щоб скасувати проведення саміту та припинити існування самої «Формули миру»

Українська сторона вже підготувала детальний документ, який базується на головних пунктах «Формули миру»

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна запросить РФ на другий Саміт миру. Водночас глава держави переконаний, що Москва намагатиметься зірвати захід. Про це він сказав в інтерв'ю Kyodo News, яке опублікував Офіс президента.

За словами Зеленського, українська сторона вже підготувала детальний документ, який базується на головних пунктах «Формули миру». Його представлять як країнам, які підтримав цей план, так і тим, хто не підтримав:

«І тільки тоді, попрацювавши над цим документом, почувши реакцію країн, я думаю, що ми будемо готові до наступних кроків. Ми не відмовляємося від своєї позиції. Як усі лідери й хотіли, на другому саміті повинна бути Росія. Ми їх запросимо», – зазначив президент.

Однак він застеріг, що Москва зробить усе для того, щоб скасувати проведення саміту та припинити існування самої «Формули миру».

Нагадаємо, 28 листопада голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова провести другий Саміт миру найближчим часом.

Раніше Reuters із посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара писало, що Україна планує до кінця 2024 року організувати другий Саміт миру за участі Росії.

За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, запрошення на другий Саміт миру представника Росії, якому передадуть напрацьований план руху до миру, не слід трактувати як початок перемовин з РФ.

Раніше прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що наразі Саміту миру за участі Росії не планується, бо його країна не довіряє українській владі. Також міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру містить підходи, які є неприйнятними для Росії та «багатьох інших» держав.

До слова, Сполучені Штати Америки підтримають рішення України залучити Росію до проведення другого Саміту миру, якщо участь представників РФ ініціює українська сторона.