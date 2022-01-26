Вчені розповіли, з якою вагою пити алкоголь найнебезпечніше

У любителів посидіти за чаркою з недостатньою вагою ризики передчасно померти підвищувалися в 2,5 рази

Алкоголіки з недостатньою вагою передчасно вмирають ще частіше, ніж алкоголіки з надмірною вагою, з'ясували фахівці з Пенсільванського університету та інших дослідницьких центрів США. Про це йдеться у статті у журналі Drug and Alcohol Dependence.

Дослідники проаналізували відомості про більш ніж 200 тис. американців віком 35-85 років, зібрані у 2001-2011 роках. Розділивши їх на групи залежно від маси тіла, вчені порівняли смертність між ними.

У порівнянні з помірно питущими людьми з нормальною вагою, алкоголіки з надмірною вагою ризикували померти від раку, серцево-судинних захворювань та інших причин лише на 16% частіше. У алкоголіків із недостатньою вагою (ІМТ менше 18,5) ризики підвищувалися у 2,5 рази.

«Ми очікували побачити зв'язок між ожирінням і смертністю, пов'язаною з алкоголізмом, і були здивовані тим, що цей зв'язок був особливо виражений у людей, які зловживають алкоголем, з недостатньою вагою», – зазначають автори роботи.

Можливо, ризики обумовлені нестачею поживних речовин або більш вираженою токсичною дією алкоголю – точні причини ще доведеться з'ясувати. Поки ж лікарям, та й самим споживачам алкоголю варто мати на увазі, що недостатня вага може виявитися куди небезпечнішою за ожиріння.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я планує у 2022 році провести в Україні репрезентативне дослідження щодо ожиріння у дітей.