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    Вчені розповіли, з якою вагою пити алкоголь найнебезпечніше

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    Вчені з'ясували, кому пити алкоголь найнебезпечніше - Вчені розповіли, з якою вагою пити алкоголь найнебезпечніше
    Вчені з'ясували, кому пити алкоголь найнебезпечніше
    фото з ввідкритих джерел

    У любителів посидіти за чаркою з недостатньою вагою ризики передчасно померти підвищувалися в 2,5 рази

    Алкоголіки з недостатньою вагою передчасно вмирають ще частіше, ніж алкоголіки з надмірною вагою, з'ясували фахівці з Пенсільванського університету та інших дослідницьких центрів США. Про це йдеться у статті у журналі Drug and Alcohol Dependence.

    Дослідники проаналізували відомості про більш ніж 200 тис. американців віком 35-85 років, зібрані у 2001-2011 роках. Розділивши їх на групи залежно від маси тіла, вчені порівняли смертність між ними.

    У порівнянні з помірно питущими людьми з нормальною вагою, алкоголіки з надмірною вагою ризикували померти від раку, серцево-судинних захворювань та інших причин лише на 16% частіше. У алкоголіків із недостатньою вагою (ІМТ менше 18,5) ризики підвищувалися у 2,5 рази.

    «Ми очікували побачити зв'язок між ожирінням і смертністю, пов'язаною з алкоголізмом, і були здивовані тим, що цей зв'язок був особливо виражений у людей, які зловживають алкоголем, з недостатньою вагою», – зазначають автори роботи.

    Можливо, ризики обумовлені нестачею поживних речовин або більш вираженою токсичною дією алкоголю – точні причини ще доведеться з'ясувати. Поки ж лікарям, та й самим споживачам алкоголю варто мати на увазі, що недостатня вага може виявитися куди небезпечнішою за ожиріння.

    До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я планує у 2022 році провести в Україні репрезентативне дослідження щодо ожиріння у дітей.

    Теги: здоров'я США алкоголь
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    Вчені розповіли, з якою вагою пити алкоголь найнебезпечніше