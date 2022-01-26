  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Як швидше заснути: Комаровський дав пораду (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Багато людей не можуть заснути вночі&nbsp; - Як швидше заснути: Комаровський дав пораду (відео)
    Багато людей не можуть заснути вночі 
    фото з відкритих джерел

    Холодні ноги стали головною причиною, через що люди не можуть заснути, зазначає медик

    Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав спосіб, як впоратися з проблемами безсоння. На своїй сторінці в Instagram медик розповів, що для швидкого засипання необхідно тримати ноги в теплі.

    «Виявляється, одна з головних причин, черезу яку люди не можуть заснути, – це холодні ноги», – зазначив Комаровський.

    За його словами, науковці з'ясували, що навіть при температурі повітря близько 23 градусів у багатьох людей мерзнуть ноги. Радикальним способом розв'язати цю проблему лікар назвав звичайні шкарпетки.

    За даними дослідників, люди в шкарпетках в середньому засипають на 7,5 хвилин швидше, ніж люди, які нехтують цим предметом білизни.

    «Загальний час сну у людей в шкарпетках в середньому на 32 хвилини довший, ніж у тих, хто спить без шкарпеток», – підкреслив Комаровський.

    До слова, лікар Євген Комаровський розповів, яка доза алкоголю в день є нормою – це 40 грамів.

    Теги: здоров'я лікар повітря Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як швидше заснути: Комаровський дав пораду (відео)