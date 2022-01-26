Як швидше заснути: Комаровський дав пораду (відео)

Багато людей не можуть заснути вночі

Багато людей не можуть заснути вночі

Холодні ноги стали головною причиною, через що люди не можуть заснути, зазначає медик

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський назвав спосіб, як впоратися з проблемами безсоння. На своїй сторінці в Instagram медик розповів, що для швидкого засипання необхідно тримати ноги в теплі.

«Виявляється, одна з головних причин, черезу яку люди не можуть заснути, – це холодні ноги», – зазначив Комаровський.

За його словами, науковці з'ясували, що навіть при температурі повітря близько 23 градусів у багатьох людей мерзнуть ноги. Радикальним способом розв'язати цю проблему лікар назвав звичайні шкарпетки.

За даними дослідників, люди в шкарпетках в середньому засипають на 7,5 хвилин швидше, ніж люди, які нехтують цим предметом білизни.

«Загальний час сну у людей в шкарпетках в середньому на 32 хвилини довший, ніж у тих, хто спить без шкарпеток», – підкреслив Комаровський.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

До слова, лікар Євген Комаровський розповів, яка доза алкоголю в день є нормою – це 40 грамів.