Медики назвали основні ознаки дефіциту вітаміну B9

Від дефіциту фолієвої кислоти страждає приблизно кожна десята людина віком від 75 років і старше

Експерти підкреслюють, що в разі підозри на дефіцит вітаміну B9 необхідно звернутися до терапевта

Дефіцит вітаміну B9 в організмі людини може призвести до розвитку фолієвої анемії, за якої не виробляється достатня кількість червоних кров'яних тілець.

Про це повідомляє Medical News Today.

«Є декілька причин розвитку фолієвої анемії. Це може бути наслідком нездорового харчування, хвороби, зловживання алкоголем і вживання деяких ліків. Від дефіциту фолієвої кислоти страждає приблизно кожна десята людина віком від 75 років і старше й кожна двадцята віком від 65 до 74 років», – розповіли лікарі.

Експерти підкреслюють, що в разі підозри на дефіцит вітаміну B9 необхідно звернутися до терапевта і зробити аналіз крові, що дає змогу уточнити наявність або відсутність проблеми. Раннє виявлення та корекція фолієвої анемії знижує ймовірність розвитку важких патологій.

Говорячи про ті ознаки, які можуть вказувати на дефіцит вітаміну B9, фахівці виділили дратівливість. Якщо людина з будь-якого приводу виражає невдоволення, гнів, образливість та не в змозі впоратися з негативними емоціями й нервозністю, є сенс відвідати лікаря.

Іншими можливими ознаками фолієвої анемії через дефіцит вітаміну B9 є такі симптоми:

слабкість і втома;

проблеми з концентрацією;

зниження когнітивної функції, погіршення розумових здібностей;

головний біль;

виразки в роті або на язиці.

Також медики попереджають, що вітамін B9 не може накопичуватися в організмі, тобто його необхідно регулярно отримувати. Кращим способом підтримувати оптимальний рівень важливої речовини є споживання продуктів, багатих на фолат. До них належать шпинат, брюссельська капуста, спаржа, авокадо, квасоля та печінка.