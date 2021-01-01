Від сьогодні швидка має приїжджати за 10-20 хвилин

Виклики поділять на чотири категорії

Із 1 січня набула чинності Постанова Кабінету Міністрів «Про норматив прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події».

Відзначається, що звернення стосовно надання екстреної медичної допомоги за єдиним телефонним номером екстреної медичної допомоги 103, за єдиним телефонним номером системи екстреної допомоги населенню 112, за допомогою інших телекомунікаційних засобів залежно від стану пацієнта поділяються на критичні, екстрені, неекстрені, непрофільні.

Диспетчер прийому виклику оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф визначає стан пацієнта та обставини подій виклику відповідно до переліку причин звернень та скарг про необхідність надання екстреної медичної допомоги, визначеного МОЗ.

Отже, виклики екстреної меддопомоги поділені на кілька категорій:

Категорія 1 – це критичний стан хворого, який вимагає негайного реагування, втручання, або реанімаційних заходів. Для цієї категорії виклику час до першого контакту з хворим має становити менше 10 хвилин.

– це критичний стан хворого, який вимагає негайного реагування, втручання, або реанімаційних заходів. Для цієї категорії виклику час до першого контакту з хворим має становити менше 10 хвилин. Категорія 2 – екстрений виклик, до якого відносяться потенційно серйозні стани, що можуть вимагати швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування. Час до першого контакту має становити до 20 хвилин.

– екстрений виклик, до якого відносяться потенційно серйозні стани, що можуть вимагати швидкої оцінки, невідкладної допомоги на місці або невідкладного транспортування. Час до першого контакту має становити до 20 хвилин. Категорія 3 – не екстрені стани, які не несуть загрози для життя та здоров'я пацієнта, наприклад, загострення хронічних захворювань. Ці виклики будуть скеровані на первинну ланку, а при можливості на виклик поїде бригада, яка не задіяна на викликах для попередніх категорій.

– не екстрені стани, які не несуть загрози для життя та здоров'я пацієнта, наприклад, загострення хронічних захворювань. Ці виклики будуть скеровані на первинну ланку, а при можливості на виклик поїде бригада, яка не задіяна на викликах для попередніх категорій. Категорія 4 – непрофільні виклики. Реагування відбувається без виїзду бригади екстреної меддопомоги, і пацієнт може отримати консультацію телефоном, або буде скерований на надання допомоги сімейним лікарем.

Нагадаємо, з 1 квітня минулого року в п'яти областях стартував пілотний проєкт розвитку системи екстреної медичної допомоги. У держбюджеті на 2019-й на нього було передбачено один мільярд гривень.