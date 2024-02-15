Зеленський підписав закон про медичний канабіс

Закон про медичний канабіс регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності

Закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення

Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу в Україні. Відповідна інформація з'явилася в картці законопроєкту 7457.

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Рада остаточно ухвалила закон про медичний канабіс ще 21 грудня 2023-го, але подальший рух закону блокували депутати від «Батьківщини», які подали проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради. Проте зрештою постанова «Батьківщини» провалилася.

Тепер закон набуде чинності через пів року після його оприлюднення.

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Закон про медичний канабіс регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Документ спрощує медичне використання ліків на основі канабісу й доручає уряду розширити перелік ліків.

Водночас законопроєктом передбачено, що:

розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах; вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції; кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Міністерство охорони здоров'я назвало ухвалення цього закону «історичним рішенням» та подякувало депутатам від імені лікарської спільноти.

«Адже медичний канабіс – це ліки для мільйонів людей: онкопацієнтів, людей із розсіяним склерозом, пацієнтів, що отримують паліативну допомогу тощо. Ліки на основі канабісу дозволені у 56 країнах, у тому числі державах ЄС, Канаді, Великій Британії та Сполучених Штатах», – зазначили у МОЗ.

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Як відомо, лідерка фракції і партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заблокувала підписання закону про легалізацію канабісу. Однак Верховна Рада розблокувала можливість підписання законопроєкту №7457-П, який передбачає легалізацію медичного канабісу в Україні.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів. Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

До слова, народна депутатка від опозиційної «ЄС» Ірини Геращенко заявила, що закон містить взаємовиключні норми і багато в чому не був потрібен. Інший депутат від «ЄС» – Володимир В'ятрович повідомив, що подав до законопроєкту двадцять правок, однак жодної з них комітет не врахував, як і жодної правки (з понад 800) не членів комітету.

Народна депутатка Леся Василенко («Голос») після прийняття закону про легалізацію медичного канабісу заявила, що ці «природні ліки» потрібні кожному третьому українцю.