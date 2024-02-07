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Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
«Рамштайн» відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО
фото: Reuters

Під час останнього «Рамштайну» були обговорені питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї

У НАТО розповіли, коли відбудеться чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомляється у прес-релізі зустрічі.

Черговий «Рамштайн» відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО.

«Міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають США», – йдеться в анонсі.

Нагадаємо, під час останнього засідання «Рамштайн» були обговорені питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї, а також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ.

До відома, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція. 

Теги: США міністр Міноборони Рустем Умєров

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