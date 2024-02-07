Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

Під час останнього «Рамштайну» були обговорені питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї

У НАТО розповіли, коли відбудеться чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомляється у прес-релізі зустрічі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Черговий «Рамштайн» відбудеться 14 лютого у штаб-квартирі НАТО.

«Міністри оборони країн Альянсу зустрінуться в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання проходитиме під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. 14 лютого у штаб-квартирі НАТО відбудеться окреме засідання Контактної групи з питань оборони України, яке приймають США», – йдеться в анонсі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, під час останнього засідання «Рамштайн» були обговорені питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї, а також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ.

До відома, 22 листопада під час засідання «Рамштайн» була створена коаліція розвитку ППО. Лідерами в її організації є Німеччина та Франція.