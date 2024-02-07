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Віктор Балога Народний депутат України

Щось тут не так: чому воюють трактористи і електрики, а не силовики

glavcom.ua
Українська армія нині виборює право на майбутнє для всіх нас
фото: ЗСУ

«Звичайно легше наловити тих, хто щодня ходить на роботу чи «кривих та горбатих», аніж чіпати так звану еліту»

В країні десятки тисяч людей, які роками отримували блага від країни та рано пішли на пенсію. Маю на увазі військових та правоохоронців, які в 40-45 років йшли на «заслужений відпочинок» та отримували різноманітні пільги, через те, що «тяжко» працювали на державу.

І сьогодні, лише невелика частина цих людей з понад як двісті тисяч, захищає Батьківщину, а до решти у влади питань не має. Водночас у нас насамперед мобілізують тих, хто все життя був цивільним та яких треба вчити елементарним речам, зокрема, азам поводження зі зброєю.

Будівельники, трактористки, вантажники, слюсарі, айтівці, сантехніки та електрики мобілізуються в першу чергу та захищають країну, в той час, як експравоохоронці та військові на пенсії, часто з намальованою інвалідністю, нікого не цікавлять.

Чи є проблема їх знайти? Впевнений, що немає – було б бажання та політична воля.

Звичайно легше наловити тих, хто щодня ходить на роботу чи «кривих та горбатих», аніж чіпати так звану еліту.

Питання в іншому – без 50 літніх майорів та полковників на пенсії, країна під час війни дасть собі раду, а от, наприклад, без електриків чи комбайнерів та насамперед молоді – точно ні.

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Джерело
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Теги: військові пільги ЗСУ

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Віктор Балога

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