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Рада ухвалила закон про медичний канабіс

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рада ухвалила закон про медичний канабіс
Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування
фото ілюстративне

«За» проголосували 248 народних депутатів

Верховна Рада ухвалила закон про медичний канабіс у другому читанні. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За прийняття зазначеного законопроєкту проголосували 248 народних депутатів.

Рада ухвалила закон про медичний канабіс фото 1
Рада ухвалила закон про медичний канабіс фото 2

Закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тому це десь друге півріччя 2024-го року.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

Теги: Верховна Рада медичний канабіс

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