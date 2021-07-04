Минулої доби в Україні виявили 377 нових хворих на коронавірус
Минулої доби в Україні госпіталізували 460 пацієнтів
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ
Станом на ранок 4 липня, в Україні виявили 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 11, медпрацівників – 5. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 460 осіб;
- летальних випадків – 10;
- одужало – 526 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 14229 осіб,
- методом ІФА – 3345 осіб,
- експрес-тестами – 10405 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2237553 особи;
- одужало – 2171182 осіб;
- летальних випадків – 52470;
- проведено ПЛР-тестувань – 10915176.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).
Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22.
Також за минулу добу госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало – 1072 особи.