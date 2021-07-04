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    Минулої доби в Україні виявили 377 нових хворих на коронавірус

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    Минулої доби в Україні госпіталізували 460 пацієнтів - Минулої доби в Україні виявили 377 нових хворих на коронавірус

    Минулої доби в Україні госпіталізували 460 пацієнтів

    Фото з відкритих джерел

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

    Станом на ранок 4 липня, в Україні виявили 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 11, медпрацівників – 5. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 460 осіб;
    • летальних випадків – 10;
    • одужало – 526 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 14229 осіб,
    • методом ІФА – 3345 осіб,
    • експрес-тестами – 10405 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2237553 особи;
    • одужало – 2171182 осіб;
    • летальних випадків – 52470;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10915176.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

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    Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало – 1072 особи.

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    Теги: хвороби епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Україні виявили 377 нових хворих на коронавірус