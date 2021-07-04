Минулої доби в Україні виявили 377 нових хворих на коронавірус

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ

Станом на ранок 4 липня, в Україні виявили 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 11, медпрацівників – 5. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 460 осіб;

летальних випадків – 10;

одужало – 526 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 14229 осіб,

методом ІФА – 3345 осіб,

експрес-тестами – 10405 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2237553 особи;

одужало – 2171182 осіб;

летальних випадків – 52470;

проведено ПЛР-тестувань – 10915176.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

Нагадаємо, станом на ранок 3 липня, в Україні виявили 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 27, медпрацівників – 22.

Також за минулу добу госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало – 1072 особи.