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    У Таджикистані запроваджена обов’язкова вакцинація від Covid-19

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    У Таджикистані запроваджена обов&rsquo;язкова вакцинація від Covid-19 - У Таджикистані запроваджена обов’язкова вакцинація від Covid-19
    У Таджикистані запроваджена обов’язкова вакцинація від Covid-19
    Фото: Радіо Свобода

    Громадяни Таджикистану можуть зробити щеплення вакцинами від AstraZeneca індійського виробництва і китайської CoronaVac

    Влада Таджикистану запровадила обов’язкову вакцинацію від коронавірусної інфекції Covid-19 для всіх громадян країни віком понад 18 років.

    Також штаб із протидії хворобі закликав громадян, які повертаються з-за кордону, незалежно від позитивного чи негативного результату ПЛР-тесту перебувати в режимі самоізоляції впродовж 10 діб.

    Згадавши про високий ризик передачі коронавірусу, штаб також рекомендував знизити число гостей на весіллях та інших урочистостях.

    Як зазначає служба Радіо Свобода, офіційна статистка Covid-19 у країні, попри швидке поширення нового штаму вірусу, залишається невисокою. За даними Міністерства охорони здоров’я за 2 липня, за добу було виявлено 25 випадків зараження, померли дві людини.

    Всього з початку пандемії в Таджикистані, за офіційними даними, на Covid-19 захворіли приблизно 13 з половиною тисяч людей, померли 92. Незалежні експерти не довіряють офіційним цифрам і припускають, що вони можуть бути значно вищими.

    На сьогодні громадяни Таджикистану можуть зробити щеплення вакцинами від AstraZeneca індійського виробництва і китайської CoronaVac.

    Нагадаємо, громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

    Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

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    Теги: Таджикистан щеплення вакцинація коронавірус
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    У Таджикистані запроваджена обов’язкова вакцинація від Covid-19