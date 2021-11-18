Шкарлет назвав три області, де вчителі не хочуть вакцинуватися

У лідерах за вакцинацією освітян опинилися Донеччина, Харківщина і Черкащина

Вчителі Рівненщини, Тернопільщини та Закарпаття саботують щеплення від коронавірусу

Наразі хоча б однією дозою вакциновано 95,5% українських освітян. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, у школах варто відновлювати очне навчання, бо для дітей важливо вчитися у звичному режимі.

Водночас повний цикл щеплення від Covid-19 отримали понад 538 тисяч працівників шкіл, а це майже 83% їх загальної кількості.

Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:

• Донецька область – майже 92%;

• Харківська область – 91,3%;

• Черкаська область – 91,1%;

Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян й надалі залишаються такі області :

• Рівненська область – 7,2%,

• Тернопільська область – 7%,

• Закарпатська область – 7%.

Станом на 18 листопада навчаються в онлайн-режимі 4700 шкіл, а на 6% менше (близько 800 шкіл), ніж попереднього дня.

Окрім того, на канікулах зараз продовжують перебувати 66 шкіл, найбільше таких шкіл на Миколаївщині – 45.

«Вкотре наголошую, що діти мають навчатися за партами. І це вкрай важливо для всіх», – наголосив Шкарлет.

Тим часом в Україні зростає кількість хворих на Covid-19: за добу понад 20 тисяч нових випадків. Щодоби хвороба забирає приблизно 700-800 життів.

Напередодні МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

Тим часом Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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Джерело: 24 канал