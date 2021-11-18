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    Шкарлет назвав три області, де вчителі не хочуть вакцинуватися

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    У лідерах за вакцинацією освітян опинилися Донеччина, Харківщина і Черкащина - Шкарлет назвав три області, де вчителі не хочуть вакцинуватися
    У лідерах за вакцинацією освітян опинилися Донеччина, Харківщина і Черкащина
    фото: Черкаська обласна державна адміністрація

    Вчителі Рівненщини, Тернопільщини та Закарпаття саботують щеплення від коронавірусу

    Наразі хоча б однією дозою вакциновано 95,5% українських освітян. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, у школах варто відновлювати очне навчання, бо для дітей важливо вчитися у звичному режимі.

    Водночас повний цикл щеплення від Covid-19 отримали понад 538 тисяч працівників шкіл, а це майже 83% їх загальної кількості.

    Найкращу статистику повного циклу вакцинування освітян демонструють:

    • Донецька область – майже 92%;
    • Харківська область – 91,3%;
    • Черкаська область – 91,1%;

    Антилідерами за кількістю невакцинованих освітян й надалі залишаються такі області :

    • Рівненська область – 7,2%,
    • Тернопільська область – 7%,
    • Закарпатська область – 7%.

    Станом на 18 листопада навчаються в онлайн-режимі 4700 шкіл, а на 6% менше (близько 800 шкіл), ніж попереднього дня.

    Окрім того, на канікулах зараз продовжують перебувати 66 шкіл, найбільше таких шкіл на Миколаївщині – 45.

    «Вкотре наголошую, що діти мають навчатися за партами. І це вкрай важливо для всіх», – наголосив Шкарлет.

    Тим часом в Україні зростає кількість хворих на Covid-19: за добу понад 20 тисяч нових випадків. Щодоби хвороба забирає приблизно 700-800 життів.

    Напередодні МОЗ назвав кількість українців, які досі не з’явилися на друге щеплення.

    Також у МОЗ попередили, що незабаром повна вакцинація стане обов'язковою у «жовтих» зонах. Міністерство наразі працює над змінами до постанови про адаптивний карантин.

    Тим часом Рада готує серйозне покарання за підробку covid-документів.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

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    Джерело: 24 канал

    Теги: діти щеплення Федір Лапій
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    Шкарлет назвав три області, де вчителі не хочуть вакцинуватися