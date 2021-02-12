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    Як алкотестер. Польські винахідники представили прилад, що миттєво виявляє ковід

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    <div class="post-item__photo-author">Анджей Дуда випробував пристрій з виявлення коронавірусу</div> - Як алкотестер. Польські винахідники представили прилад, що миттєво виявляє ковід
    Анджей Дуда випробував пристрій з виявлення коронавірусу
    Фото: prezydent.pl

    Апарат діє за принципом алкотестера: людина видихає повітря в трубку – і через кілька секунд на екрані з'являється результат тесту на коронавірус

    Компанія ML System з Польщі розробила пристрій, за допомогою якого можна виявити Covid-19 всього за 10 секунд, аналізуючи подих людини. Про це повідомляє Укрінформ.

    Апарат діє за принципом алкотестера: людина видихає повітря в трубку – і через кілька секунд на екрані з'являється результат тесту на коронавірус.

    Директор компанії-розробника ML System Давид Цицонь зазначив, що використання цього пристрою зробить «революцію в боротьбі з коронавірусом» і допоможе швидко подолати пандемію. Він також висловив надію, що прилад, який не потребує спеціальних навичок обслуговування, знайде масове використання.

    Зазначається, що в презентації пристрою брав участь президент країни Анджей Дуда.

    «Я сподіваюся, що це відкриття спростить життя людям в усьому світі», - заявив польський лідер.

    Він висловив надію, що прилад, який, за його словами, не має аналогів в світі, швидко пройде клінічні дослідження і вийде у масове виробництво.

    Дуда повідомив, що сам перевірився на Covid-19 на цьому апараті - і отримав негативний результат.

    Зазначимо, що пандемія Covid-19 панує на планеті вже майже рік. Кількість виявлених заражень коронавірусною інфекцією в світі з початку пандемії на ранок 12 лютого склала 107 млн 778 тис. 268 випадків.

    За минулу добу в Україні виявили ще 4,7 тисячі нових хворих на коронавірус.

     Читайте також: Безпечний День Святого Валентина та інші свіжі Covid-поради від американських фахівців

     

     

    Теги: Польща Анджей Дуда хвороби повітря аналізи коронавірус
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