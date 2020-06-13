МОЗ не виключає посилення карантину через збільшення хворих на коронавірус



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Головною причиною збільшення захворюваності на Covid-19 є нехтування з боку громадян рекомендаціями МОЗу

Наразі ситуація погіршується, зокрема, у Львівській і Закарпатській областях, а також у місті Києві

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов не виключив запровадження в Україні додаткових обмежень у разі подальшого зростання кількості інфікованих коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу в суботу.

«Вірус не обирає за регіоном, або за статтю, або за віком. Тому, якщо ми не будемо дотримуватися правил, жорстко дотримуватися правил у зв’язку з пом’якшенням (карантину), ми будемо бачити такі цифри, – ми будемо змушені вводити додаткові обмеження», – підкреслив Степанов.

За його словами, останні три дні фіксується антирекорд за кількістю нових хворих.

Міністр переконаний, що головною причиною збільшення захворюваності на Covid-19 є нехтування з боку громадян рекомендаціями МОЗу.

Він зауважив, що наразі ситуація погіршується, зокрема, у Львівській і Закарпатській областях, а також у місті Києві.

Степанов проінформував, що сьогодні планується провести засідання комісії ТЕБ та НС, на якому розглядатиметься ситуація щодо Covid-19, зокрема й у регіонах.

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

Коронавірус в Україні

Всього 30506

Хворіють 15650

Одужали 13976

Померли 880

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 12 червня зафіксували вже 29 753 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. При цьому кількість загиблих за час пандемії зросла до 870 людей. Лише минулої доби від хвороби померли 16 людей.

Водночас 13 567 українців, які хворіли на Covid-19, одужали. Минулої доби – 426 осіб.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше Covid-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років – 35% та від 50 до 69 років – 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області – 112, Києві – 95, Вінницькій області – 81 та Рівненській області – 56.