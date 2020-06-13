В Україні за добу на коронавірус захворіли 124 медики, – Степанов



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«Зафіксовано 10 летальних випадків, при цьому одужало 409 пацієнтів» - Степанов

Хворих дітей за останню добу не зафіксували

За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу Covid-19 захворіли 753 особи, з них 124 медичних працівників. Хворих дітей за останню добу не зафіксували. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«За минулу добу в нас захворіло 753, з них 124 медпрацівника, і діти не захворіли за минулу добу. Це новий антирекорд, що є в україні по кількості хворих», – повідомив Степанов.

Так, було госпіталізовано 169 осіб. Зафіксовано 10 летальних випадків, при цьому одужало 409 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 30 506 людей, з них 2 244 дитини та 5 446 медпрацівників.

Загалом одужало 13 976 осіб, а летальних випадків 880.

Степанов зазначив, що за попередню добу загалом було здійснено 18 247 тестів, з них 10 896 досліджень методом ПЛР, а також 7 351 методом ІФА.

Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

Коронавірус в Україні

Всього 30506

Хворіють 15650

Одужали 13976

Померли 880

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 12 червня зафіксували вже 29 753 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. При цьому кількість загиблих за час пандемії зросла до 870 людей. Лише минулої доби від хвороби померли 16 людей.

Водночас 13 567 українців, які хворіли на Covid-19, одужали. Минулої доби – 426 осіб.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше Covid-19 реєструється у вікових групах від 30 до 49 років – 35% та від 50 до 69 років – 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області – 112, Києві – 95, Вінницькій області – 81 та Рівненській області – 56.