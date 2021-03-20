МОЗ оновив розподіл на карантинні зони: «червоних» регіонів побільшало
До «червоної зони» карантину потрапила Одеська область
В Україні сьогодні, 20 березня, оновили зони карантину. Так, Одеську область внесли до «червоної зони».
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Тепер у «червоній зоні» карантину знаходяться шість регіонів:
- Київ;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Чернівецька область;
- Закарпатська область;
- Одеська область.
«Помаранчевими» тепер є 11 областей:
- Вінницька;
- Донецька;
- Київська;
- Кіровоградська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Херсонська;
- Хмельницька;
- Черкаська.
Решта регіонів – у «жовтій зоні» карантину.
Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.
Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.