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    МОЗ оновив розподіл на карантинні зони: «червоних» регіонів побільшало

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    За минулу добу в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19 - МОЗ оновив розподіл на карантинні зони: «червоних» регіонів побільшало
    За минулу добу в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19

    До «червоної зони» карантину потрапила Одеська область

    В Україні сьогодні, 20 березня, оновили зони карантину. Так, Одеську область внесли до «червоної зони».

    Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Тепер у «червоній зоні» карантину знаходяться шість регіонів:

    • Київ;
    • Житомирська область;
    • Івано-Франківська область;
    • Чернівецька область;
    • Закарпатська область;
    • Одеська область.

    «Помаранчевими» тепер є 11 областей:

    • Вінницька;
    • Донецька;
    • Київська;
    • Кіровоградська;
    • Львівська;
    • Миколаївська;
    • Сумська;
    • Тернопільська;
    • Херсонська;
    • Хмельницька;
    • Черкаська.
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    Решта регіонів – у «жовтій зоні» карантину.

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    Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

    Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ Україна хвороби епідемія коронавірус
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