МОЗ оновив розподіл на карантинні зони: «червоних» регіонів побільшало

За минулу добу в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19

До «червоної зони» карантину потрапила Одеська область

В Україні сьогодні, 20 березня, оновили зони карантину. Так, Одеську область внесли до «червоної зони».

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Тепер у «червоній зоні» карантину знаходяться шість регіонів:

Київ;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Чернівецька область;

Закарпатська область;

Одеська область.

«Помаранчевими» тепер є 11 областей:

Вінницька;

Донецька;

Київська;

Кіровоградська;

Львівська;

Миколаївська;

Сумська;

Тернопільська;

Херсонська;

Хмельницька;

Черкаська.

Решта регіонів – у «жовтій зоні» карантину.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.

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