Ірландія поновлює щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca
EMA дійшло висновку, що переваги імунізації «переважають ризик побічних ефектів»
Місцевий ірландський комітет з імунізації (NIAC) рекомендував відновити застосування вакцини проти Covid-19 виробництва компанії AstraZeneca. Про це повідомляє BBC.
Минулого четверга Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дійшло висновку, що переваги вакцинації у боротьбі з загрозою пандемії Covid-19 «переважають ризик побічних ефектів» від застосування препарату AstraZeneca.
Понад 117 тисяч доз вакцини AstraZeneca вже було введено пацієнтам в Республіці Ірландія.
Міністр охорони здоров'я Ірландії Стівен Доннеллі заявив, що щеплення вакциною відновиться цього вікенду.
Як відомо, в Україні від коронавірусу вакцинували вже понад сто тисяч осіб.
Також у деяких пацієнтів із підтвердженим Covid-19 може проявитися діабет нової форми. До такого висновку прийшли вчені усього світу, які проаналізували більш ніж 350 клінічних звітів з різних країн.
Крім того, науковці назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті при Covid-19 в 12 разів.