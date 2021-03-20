Ірландія поновлює щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca

Раніше низка країн призупинили застосування вакцини AstraZeneca на тлі повідомлень про випадки виникнення тромбів після щеплення

Раніше низка країн призупинили застосування вакцини AstraZeneca на тлі повідомлень про випадки виникнення тромбів після щеплення

EMA дійшло висновку, що переваги імунізації «переважають ризик побічних ефектів»

Місцевий ірландський комітет з імунізації (NIAC) рекомендував відновити застосування вакцини проти Covid-19 виробництва компанії AstraZeneca. Про це повідомляє BBC.

Минулого четверга Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дійшло висновку, що переваги вакцинації у боротьбі з загрозою пандемії Covid-19 «переважають ризик побічних ефектів» від застосування препарату AstraZeneca.

Понад 117 тисяч доз вакцини AstraZeneca вже було введено пацієнтам в Республіці Ірландія.

Міністр охорони здоров'я Ірландії Стівен Доннеллі заявив, що щеплення вакциною відновиться цього вікенду.

Як відомо, в Україні від коронавірусу вакцинували вже понад сто тисяч осіб.

Також у деяких пацієнтів із підтвердженим Covid-19 може проявитися діабет нової форми. До такого висновку прийшли вчені усього світу, які проаналізували більш ніж 350 клінічних звітів з різних країн.

Крім того, науковці назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті при Covid-19 в 12 разів.