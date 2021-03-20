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    Ірландія поновлює щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca

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    Раніше низка країн призупинили застосування вакцини AstraZeneca на тлі повідомлень про випадки виникнення тромбів після щеплення - Ірландія поновлює щеплення від Covid-19 вакциною AstraZeneca
    Раніше низка країн призупинили застосування вакцини AstraZeneca на тлі повідомлень про випадки виникнення тромбів після щеплення
    Фото: ЕРА

    EMA дійшло висновку, що переваги імунізації «переважають ризик побічних ефектів»

    Місцевий ірландський комітет з імунізації (NIAC) рекомендував відновити застосування вакцини проти Covid-19 виробництва компанії AstraZeneca. Про це повідомляє BBC.

    Минулого четверга Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) дійшло висновку, що переваги вакцинації у боротьбі з загрозою пандемії Covid-19 «переважають ризик побічних ефектів» від застосування препарату AstraZeneca.

    Понад 117 тисяч доз вакцини AstraZeneca вже було введено пацієнтам в Республіці Ірландія.

    Міністр охорони здоров'я Ірландії Стівен Доннеллі заявив, що щеплення вакциною відновиться цього вікенду.

    Як відомо, в Україні від коронавірусу вакцинували вже понад сто тисяч осіб.

    Також у деяких пацієнтів із підтвердженим Covid-19 може проявитися діабет нової форми. До такого висновку прийшли вчені усього світу, які проаналізували більш ніж 350 клінічних звітів з різних країн.

    Крім того, науковці назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті при Covid-19 в 12 разів.

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    Теги: ЄС Ірландія щеплення вакцинація коронавірус
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