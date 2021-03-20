Центральна влада перекладає свою відповідальність за ситуацію з ковідом на місцеве самоврядування, – Марина Порошенко

«Влада своїм власним прикладом показувала, як не треба дотримуватись всіх необхідних правил для того, щоб не захворіти і не розповсюдити інфекцію», – Марина Порошенко

Темпи поширення коронавірусу в Україні під час третьої хвилі вимагають невідкладних заходів від центральної влади

Про це в ефірі телеканалу «Прямий» заявила голова Постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко. Вона нагадала, як ще два тижні тому попереджала – столиця на порозі «червоної» зони.

«Я говорила про те, що нас очікує попереду «червона» зона, і ми входимо в небезпечну ситуацію поширення коронавірусу по всій території України», – сказала Марина Порошенко.

«Влада своїм власним прикладом показувала, як не треба дотримуватись всіх необхідних правил для того, щоб не захворіти і не розповсюдити інфекцію. Фотографуючись без масок, їздячи на гірськолижні курорти і проводячи свої дні народження серед великого скупчення людей», – зауважила Марина Порошенко.

За її словами, влада розписалася у своїй безпорадності і неспроможності зробити щось для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу територією України, а тепер перекладає відповідальність на органи місцевого самоврядування.

«Сьогодні після засідання РНБО жодного слова не було сказано, що вже в більшості регіонів страшна ситуація, переповнені лікарні. У нас зараз спостерігається новий штам коронавірусу, більш агресивний, який проявляється через більш короткий термін, і вже на 3−5 день захворювання людина потрапляє до лікарні з ознаками недостатності кисню в крові», – наголосила голова профільної комісії.

«Статистика останніх днів просто шокує, у нас кожного дня гинуть до 300 українців. Для порівняння – це як великий літак у нас розбивається щодня. А для нашої влади це просто статистика. І робіть самі, що хочете, самі себе рятуйте, самі собі допомагайте», – обурилася Марина Порошенко.

«У такій ситуації треба, щоб центральна влада визначила чіткі пріоритети для всієї України. «Європейська Солідарність» дійсно свого часу запропонувала п’ять кроків для того, щоб запобігти епідемії коронавірусу на території України, але жодного пункту з цього не було виконано. І зараз ми не маємо вакцин, і вакцинація повністю провалена. У нас не проводиться достатнього тестування. Взагалі ми навіть не знаємо реальної статистики, скільки хворих на ковід ми сьогодні маємо», – пояснила Марина Порошенко.

Як відомо, «Європейська Солідарність» ще торік запропонувала комплексний антиковідний план. Лідер партії Петро Порошенко вимагав негайно припинити розкрадання коронавірусного фонду і спрямувати всі кошти на забезпечення медзакладів, страхування медиків, масове безкоштовне тестування громадян, підтримку підприємців. А також масову вакцинацію, державне регулювання цін на тести, вакцини, ліки від коронавірусу та медичні послуги. «Європейська Солідарність» також пропонувала внести витрати на лікування ковіду у податкову знижку для громадян.

Фракція «Європейської Солідарності» у Верховній Раді України вимагає негайно скликати засідання РНБО щодо критичної ситуації з поширенням коронавірусу в Україні та зриву вакцинації.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.

Як повідомлялося, 20 березня, у столиці виявили за добу 1070 хворих на коронавірус. 19 людей померли.