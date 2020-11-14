МОЗ: солодощі ускладнюють перебіг захворювання на Covid-19
Хворим на коронавірус потрібно якомога менше вуглеводів
Через вживання солодощів ускладнюється перебіг захворювання Covid-19.
Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
«Потрібно якомога менше вуглеводів, особливо солодких – вони згущують кров. Вуглеводні (продукти), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання», – заявив Ляшко.
До слова, в Україні можуть розгорнути 90 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.
-
Всього512652
-
Хворіють269486
-
Одужали233849
-
Померли9317
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).