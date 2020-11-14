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    Здоров'я

    МОЗ: солодощі ускладнюють перебіг захворювання на Covid-19

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    Солодощі&nbsp;згущують кров, що погано для інфікованих Covid-19 - МОЗ: солодощі ускладнюють перебіг захворювання на Covid-19
    Солодощі згущують кров, що погано для інфікованих Covid-19

    Хворим на коронавірус потрібно якомога менше вуглеводів

    Через вживання солодощів ускладнюється перебіг захворювання Covid-19.

    Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

    «Потрібно якомога менше вуглеводів, особливо солодких – вони згущують кров. Вуглеводні (продукти), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання», – заявив Ляшко.

    До слова, в Україні можуть розгорнути 90 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      512652
    • Хворіють
      269486
    • Одужали
      233849
    • Померли
      9317

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).

    Теги: продукти коронавірус Віктор Ляшко
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