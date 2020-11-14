МОЗ: солодощі ускладнюють перебіг захворювання на Covid-19

Солодощі згущують кров, що погано для інфікованих Covid-19

Хворим на коронавірус потрібно якомога менше вуглеводів

Через вживання солодощів ускладнюється перебіг захворювання Covid-19.

Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Потрібно якомога менше вуглеводів, особливо солодких – вони згущують кров. Вуглеводні (продукти), низька фізична активність призводять до того, що ускладнюється перебіг захворювання», – заявив Ляшко.

До слова, в Україні можуть розгорнути 90 тисяч ліжок для хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 512652

Хворіють 269486

Одужали 233849

Померли 9317

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).