Канада відклала застосування вакцини Johnson&Johnson

Застосування вакцини дозволять після того, як міністерство переконається, що вона відповідає високим стандартам якості

У Канаді відтермінували використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на CBC

Зазначається, що Міністерство охорони здоров’я Канади хоче переконатися у належній якості медичного засобу.

Рішення було прийнято після того, як стало відомо, що дози вакцини що надійшли до Канади, були зроблені на заводі у США, де раніше зіпсували 15 млн доз медзасобу Johnson & Johnson.

Застосування вакцини дозволять після того, як міністерство переконається, що вона відповідає високим стандартам якості, безпеки та ефективності.

До слова, ВООЗ планує опублікувати свої оцінки для включення до списку екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня.

Зазначимо, 30 квітня в Україну прибула друга партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Розмір партії становить 500 тисяч доз препарату.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я включила вакцину від коронавірусної інфекції американської компанії Moderna в список рекомендованих для використання при надзвичайних ситуаціях. Експерти ВООЗ рекомендують використовувати американський препарат для вакцинації пацієнтів старших 18 років.

Нагадаємо, станом на 1 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8549 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 145 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3051 особа, летальних випадків – 351, одужало – 14956 осіб, здійснено тестувань – 83336.

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