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    Здоров'я

    Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині перевищила п’ять тисяч

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    У Чернівецькій області вже зареєстровано&nbsp;5002 випадки Covid-19 - Кількість інфікованих Covid-19 на Буковині перевищила п’ять тисяч
    У Чернівецькій області вже зареєстровано 5002 випадки Covid-19

    липня в області підтверджено ще 30 нових випадків зараження на коронавірус

    Кількість хворих на коронавірус у Чернівецькій області перетнула позначку у п’ять тисяч. Число інфікованих осіб від першого встановленого випадку – 5002.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За його словами, 4 липня в області підтверджено ще 30 нових випадків зараження Covid-19. Усього лабораторний центр за добу опрацював 282 зразки.

    Також зазначається, що від коронавірусу в суботу одужали 39 осіб.

    До слова, у восьми вчителів, залучених до ЗНО на Тернопільщині, виявили Covid-19.

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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