На Буковині виявили 77 нових випадків коронавірусу за добу

Загалом на Буковині зафіксовано 78 731 випадок хвороби

У Чернівецькій області за добу зафіксували 77 нових випадків інфікування Covid-19, також в області одужали 595 людей. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 78 731 випадок хвороби.

За останню добу 595 осіб одужало, 73 252 – з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 733 людини.

За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 569 ПЛР-досліджень та 665 експрес-тести.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

В Україні за минулу добу, 19 травня, виявили 5 165 нових пацієнтів з коронавірусом. Також 16 748 пацієнтів одужали, а 203 – померли від ускладнень. До лікарень із підозрою чи підтвердженим захворюванням потрапили 1 884 людини.

Напередодні Австралія заявила про створення ефективних ліків від Covid-19. У своєму препараті вчені використовували технологію, яка пригнічує гени, під назвою міРНК (малі інтерферувальні РНК), щоб атакувати геном вірусу безпосередньо, що зупиняє реплікацію вірусу, а також ліпідні наночастинки для доправлення міРНК у легені, критичне місце інфекції.

Тим часом ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників. Днями головний санітарний лікар України, кандидат на пост очільника МОЗ Віктор Ляшко заявив, що дві робочі групи наразі працюють над впровадженням українського Covid-паспорту до 1 липня.

Додамо, що Єгипет продовжив карантинні заходи до кінця травня.