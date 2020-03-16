На Львівщині рекомендують обмежити збори людей у групах до 10 осіб



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Львівська ОДА пропонує обмежити збори людей у групах до 10 осіб

Львівська ОДА пропонує посилити обмежувальні заходи

Львівська облдержадміністрація рекомендує у зв’язку з корона вірусом обмежити збори людей у групах до 10 осіб.

Таку рекомендацію затвердили у межах позачергового засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням голови Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького, – повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Під час засідання присутні розглянули питання щодо запобігання поширення випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-2019 на території Львівської області.

Відтак, у межах комісії рекомендували обмежити доступ клієнтів до контактних центрів надавачів комунальних послуг, центрів надання адміністративних послуг, максимально перевести обслуговування в онлайн-режим.

Серед інших рекомендацій:

обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб,

обмежити роботу закладів громадського харчування та торгівельно-розважальних центрів (крім аптек, автомобільних заправних станцій та продуктових магазинів),

пересування населення на адміністративних територіях, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту.

Також визначили перелік закладів охорони здоров’я для надання медичної допомоги пацієнтам з ознаками гострих респіраторних захворювань, що впродовж 14 днів перебували в країнах, де зареєстровано циркуляцію вірусу COVID-2019 госпітальних баз першої та другої лінії та резервні. Відтак, розташування хворих осіб визначатимуть за мірою заповнення закладів охорони здоров’я.

База для обсервації - КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний санаторій» (КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»).

Визначена госпітальна база І-лінія - КНП ЛОР «Львівська обласна інфекцiйна клінічна лiкарня».

Визначена госпітальна база ІІ-лінія: КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь інвалідів війн та репресованих ім. Ю.Липи» КНП «8-ма міська клінічна лікарня м.Львова».

Резервні госпітальні бази (міжрайонні підрозділи): КНП «Кам`янка-Бузька центральна районна лікарня», КНП «Стебницька міська лікарня Дрогобицької міської ради», КНП «Стрийська центральна міська лікарня», КНП Яворівської районної ради Львівської області «Яворівська центральна районна лікарня», КНП Сокальської районної ради Львівської області «Сокальська центральна районна лікарня», КНП «Рудківська лікарня Рудківської міської ради Самбірського району Львівської області», КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр».

Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на 16 березня зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19