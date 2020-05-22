На Прикарпатті померла хвора, що чотири години чекала госпіталізації



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На Прикарпатті померла хвора, що чотири години чекала госпіталізації

Головний лікар Калуської ЦРЛ розпорядився провести службове розслідування

У Калуші (Івано-Франківська область) хвора жінка кілька годин просиділа в коридорі і їй не надали медичної допомоги. Через чотири години жінка померла.

Про це в соцмережі повідомив калушанин Роман Файфер:

«Щойно передзвонила знайома! Її мамі поставили діагноз двохстороння пневмонія, сьогодні в поліклініці. Так як жінці стало погано зробили кардіограму і рентген!!! Сказали негайно везти в реанімацію в лікарню в Підгірки з направленням і викликали швидку!!! Люди! Від ранку вони з мамою сидять в лікарні і ніхто приймати не хоче їх, футболять додому!!! Жінці чим дальше тим гірше стає!», - написав він.

У коментарях до цього повідомлення Уляна Магас написала, що маму врятувати не вдалося.

«Лікар-реаніматолог не захотіла маму приймати. Сказала, що вона не важко хвора. Визвали пульмонолога, сказали, що у відділі немає місць. Мама почала синіти. Чотири години просиділи в коридорі. Черговий лікар оглянув, проблеми з серцем. Кардіологія закрита, коронавірус. Я подзвонила на гарячу лінію в міську раду, ніякого толку. Пішла до заступника Калуської ЦРЛ. Також сказала, що немає місця. Маму відправили своїм ходом до районної лікарні. Визвали таксі, проїхали 50 метрів. Мамі стало погано (почала хрипіти), вертаємося назад. Кричу, що мама помирає. Аж за 10 хв. підійшли. Через пів години виходить та сама лікар-реаніматолог (що не хотіла приймати), маму врятувати не вдалося», - розповіла жінка.

У коментарях люди обурюються тим, що хвора жінка кілька годин просиділа в коридорі і їй не надали медичну допомогу, нарікають на халатність лікарів та радять звертатися до правоохоронців.

Заступник міського голови Калуша Наталія Табачук у коментарі повідомила: «Це жах. Треба детально розбиратись в цій справі. І знаю, що головний лікар вже розпорядився провести службове розслідування».

Трагічну подію у лікарні «Вікнам» прокоментувала медичний директор Калуської ЦРЛ Наталія Кінаш.

За її словами, 20 травня за направленням з поліклініки до приймального покою звернулася пацієнтка. Їй виставили пневмонію з підозрою на коронавірусну інфекцію. Як повідомила медичний директор, у приймальному відділенні працює одна лікарська бригада, і, оскільки йшлося про підозру, то медпрацівники мали підготуватися до огляду хворої, зокрема одягнути захисні костюми.

Лікар приймального відділення оглянув пацієнтку, симптоми не вказували на коронавірусну пневмонію, а на пневмонію, пов’язану із захворюванням серцево-судинної системи. Також до приймального покою викликали пульмонолога, який саме в цей час був на обході, тож прийшов не одразу. Медики ще раз переглянули матеріали, які передала поліклініка, зокрема рентген-знімок.

Щодо госпіталізації хворої, то, як зазначила Наталія Кінаш, у пульмонологічному відділенні зараз лікують хворих із пневмоніями, зокрема і з коронавірусом. Пацієнтка висловила побажання, щоб її госпіталізували саме в кардіологію, а від госпіталізації у пульмонологію відмовилася. Проте в одного з пацієнтів цього відділення діагностували коронавірус, у частини медпрацівників є симптоми захворювання і вони лікуються, решту – на самоізоляції. Тож кардіологічне відділення на карантині і госпіталізацію сюди з 20 травня припинили.

Також хвору оглянула реаніматолог.

Було зроблено висновок про те, що жінка не потребує госпіталізації у відділення інтенсивної терапії — показники проведених досліджень (вимірювання тиску, вмісту кисню тощо) на той момент не вказували на загрозу життю.

На час припинення госпіталізації в кардіологічне відділення Калуської ЦРЛ хворих із серцево-судинними захворюваннями направляють у терапевтичне відділення районної лікарні. У цьому медичному закладі не приймають пацієнтів без негативного швидкого тесту на Covid-19. Тому хворій було зроблено такий тест, а це також забрало час. Результат тесту був негативним.

Пацієнтка поїхала в райлікарню, проте її стан різко погіршився і вона одразу повернулася в ЦРЛ. Проте реанімаційні заходи результату не дали.

Також, за словами Наталії Кінаш, хворі часто не хочуть, щоб їх направляли в районну лікарню, з тих міркувань, що там немає безоплатного лікування. Однак у цьому випадку було неправильно оцінено важкість стану пацієнтки. Наталія Кінаш зазначила: «Дуже шкода, ми не знімаємо з себе відповідальність».

У будь-якому разі за цим випадком проведуть службове розслідування.

У соцмережі заступник міського голови Наталія Табачук повідомила, що задля всебічного вивчення інциденту міський голова Ігор Матвійчук зініціював створення комісії.

«До складу комісії ввійшли представники всіх медичних закладів, які були залучені до процесу догоспітального обстеження, транспортування пацієнтки. Участі в комісії (на наше прохання) очікуємо і від обласного Департаменту охорони здоров‘я. Попередньо (за результатами розтину) можна сказати, що причина смерті – легеневий тромб. Але для об‘єктивних і детальних висновків щодо правильності дій медперсоналу проведемо глибокий аналіз ситуації», - зазначила Табачук.