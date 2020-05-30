На Прикарпатті від коронавірусу померла медсестра дитячої лікарні



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Старша медична сестра Тетяна Рожнів померла від Covid-19

Жінка працювала у відділенні недоношених дітей Івано-Франківської обласної дитячої лікарні

Старша медична сестра відділенні недоношених дітей Івано-Франківської обласної дитячої лікарні Тетяна Рожнів померла від коронавірусу.

Про смерть медпрацівниці у суботу, 30 травня 2020 року, повідомила лікарка Оксана Манич, пише місцевий портал «Курс».

«Серце розривається від болю, сльози обпікають душу. Рідна наша. Як же так… Чортів вірус, будь ти проклятий. Як ти посмів забрати Людину, яка наповнена таким світлом, любов’ю та добротою, милосердям, ніжністю, вмінням рятувати новонароджених дітей. Боже, як боляче», - зазначила Манич.

Лікарка висловила щирі співчуття родині та відділенню недоношених дітей обласної дитячої лікарні.

Вчора, 29 травня, заступниця голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка повідомляла на брифінгу, що в області 364 медики інфікувалися коронавірусом, дев'ять з них померли.

Раніше стало відомо, що в Івано-Франківську декілька людей повторно захворіли на Covid-19.

Коронавірус в Україні

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Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж 29 травня (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.