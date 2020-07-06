  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    На Рівненщині за добу підтвердили майже 60 нових хворих на Covid-19

    графіка
    • Розсилка
    Загалом в області зареєстрували 4190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу - На Рівненщині за добу підтвердили майже 60 нових хворих на Covid-19
    Загалом в області зареєстрували 4190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу

    Вік нових хворих від 22 до 74 років

    У неділю, 5 липня, в Рівненській області підтвердили 58 нових випадків захворювання на коронавірус.

    Про це повідомив у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

    За його словами, 25 нових хворих виявили в обласному центрі. Також вісім заражень діагностували у Рівненського районі, сім – у місті Вараш, шість – у Березнівському районі. 

    Вік нових хворих від 22 до 74 років.

    Загалом в області зареєстрували 4190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 78 мешканців області померли.

    2056_01

    Водночас вилікувались більше половини хворих – 2064 осіб. Зокрема 5 липня одужали 14 мешканців області із Березнівського і Сарненського районів, а також із м. Вараш.

    На лабораторному дослідженні залишаються 180 зразків на коронавірус.

    Нагадаємо, у неділю на Буковині майже вдвічі зменшилася добова кількість хворих на коронавірус.

    До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      48500
    • Хворіють
      25875
    • Одужали
      21376
    • Померли
      1249

    Зазначимо, що станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.

    здоров'я медицина Рівненщина Рівне коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ