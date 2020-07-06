На Рівненщині за добу підтвердили майже 60 нових хворих на Covid-19 графіка



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Загалом в області зареєстрували 4190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу

Вік нових хворих від 22 до 74 років

У неділю, 5 липня, в Рівненській області підтвердили 58 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у Facebook голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, 25 нових хворих виявили в обласному центрі. Також вісім заражень діагностували у Рівненського районі, сім – у місті Вараш, шість – у Березнівському районі.

Вік нових хворих від 22 до 74 років.

Загалом в області зареєстрували 4190 випадків захворювання на коронавірусну хворобу, 78 мешканців області померли.

Водночас вилікувались більше половини хворих – 2064 осіб. Зокрема 5 липня одужали 14 мешканців області із Березнівського і Сарненського районів, а також із м. Вараш.

На лабораторному дослідженні залишаються 180 зразків на коронавірус.

Нагадаємо, у неділю на Буковині майже вдвічі зменшилася добова кількість хворих на коронавірус.

До слова, сотні науковців заявили, що ВООЗ применшує передачу коронавірусу повітрям .

Коронавірус в Україні

Всього 48500

Хворіють 25875

Одужали 21376

Померли 1249

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Зазначимо, що станом на ранок 5 липня в Україні зафіксовано 823 нових випадків коронавірусу, це на 91 випадків менше, ніж 4 липня (914). Загалом Covid-19 підхопили 48,5 тис. українців.