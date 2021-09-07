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    Біологи виявили «ліки» від старіння м'язів

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    У тварин, м'язи яких виробляли NANOG, знизилося число пошкоджень ДНК - Біологи виявили «ліки» від старіння м'язів
    У тварин, м'язи яких виробляли NANOG, знизилося число пошкоджень ДНК
    Фото: science.org

    Біологи виявили, що NANOG може призупинити старіння міогенних попередників дорослого організму

    Американські біологи виявили, що білок NANOG може відновлювати м'язову тканину дорослого організму. Відповідна стаття була опублікована в журналі Science Advances.

    Клітини м'язів утворюються з міогенних попередників - клітин, які можуть або ділитися, або перетворюватися в м'язову тканину. Вони відіграють ключову роль як при ембріональному розвитку, так і при регенерації м'язів дорослого організму. З віком при реплікації ДНК накопичуються помилки, міогенних попередників стає все менше, і вони все гірше відновлюють м'язові волокна, що і призводить до старіння.

    Група вчених під керівництвом Арефа Шахіна з Університету штату Нью-Йорк у Буффало досліджувала, як NANOG може вплинути на цей процес. NANOG – це білок ембріональних стовбурових клітин, який бере участь в синтезі ДНК. NANOG відповідальний за самовідновлення клітин, і, за висловом першовідкривача цього білка, надає ембріональним клітинам вічну молодість.

    У цьому дослідженні біологи виявили, що NANOG може призупинити старіння міогенних попередників дорослого організму.

    Вчені ввели в клітини-попередники лентівірусні вектори, які змусили їх виробляти NANOG. Лентівірусні вектори – це стандартний вірусоподібний інструмент, який біологи використовують для доставки генного матеріалу.

    В результаті в лабораторних умовах попередники м'язових клітин почали ділитися в два рази швидше, також в них знизився рівень бета-галактозидази, відомого маркера клітинного старіння. Також NANOG поліпшив стан мітохондрій - органел, які відповідають за постачання клітин енергією.

    Нарешті, досліди на мишах in vivo показали, що цей метод дійсно працює. У тварин, м'язи яких виробляли NANOG, знизилося число пошкоджень ДНК. В їх м'язовій тканині збільшилася кількість міогенних попередників, а також нових м'язових волокон. Вчені сподіваються, що подальші роботи в цій галузі дозволять створити «ліки» від старіння тканин людини.

    Нагадаємо, вчені виявили, що Covid-19 може сприяти змінам в мозку літніх людей, аналогічних тим, що спостерігається в разі хвороби Альцгеймера – невиліковної форми деменції, що призводить до смерті.

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    Теги: хвороби ліки ДНК
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    Біологи виявили «ліки» від старіння м'язів