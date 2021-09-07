Біологи виявили «ліки» від старіння м'язів

Біологи виявили, що NANOG може призупинити старіння міогенних попередників дорослого організму

Американські біологи виявили, що білок NANOG може відновлювати м'язову тканину дорослого організму. Відповідна стаття була опублікована в журналі Science Advances.

Клітини м'язів утворюються з міогенних попередників - клітин, які можуть або ділитися, або перетворюватися в м'язову тканину. Вони відіграють ключову роль як при ембріональному розвитку, так і при регенерації м'язів дорослого організму. З віком при реплікації ДНК накопичуються помилки, міогенних попередників стає все менше, і вони все гірше відновлюють м'язові волокна, що і призводить до старіння.

Група вчених під керівництвом Арефа Шахіна з Університету штату Нью-Йорк у Буффало досліджувала, як NANOG може вплинути на цей процес. NANOG – це білок ембріональних стовбурових клітин, який бере участь в синтезі ДНК. NANOG відповідальний за самовідновлення клітин, і, за висловом першовідкривача цього білка, надає ембріональним клітинам вічну молодість.

У цьому дослідженні біологи виявили, що NANOG може призупинити старіння міогенних попередників дорослого організму.

Вчені ввели в клітини-попередники лентівірусні вектори, які змусили їх виробляти NANOG. Лентівірусні вектори – це стандартний вірусоподібний інструмент, який біологи використовують для доставки генного матеріалу.

В результаті в лабораторних умовах попередники м'язових клітин почали ділитися в два рази швидше, також в них знизився рівень бета-галактозидази, відомого маркера клітинного старіння. Також NANOG поліпшив стан мітохондрій - органел, які відповідають за постачання клітин енергією.

Нарешті, досліди на мишах in vivo показали, що цей метод дійсно працює. У тварин, м'язи яких виробляли NANOG, знизилося число пошкоджень ДНК. В їх м'язовій тканині збільшилася кількість міогенних попередників, а також нових м'язових волокон. Вчені сподіваються, що подальші роботи в цій галузі дозволять створити «ліки» від старіння тканин людини.

Нагадаємо, вчені виявили, що Covid-19 може сприяти змінам в мозку літніх людей, аналогічних тим, що спостерігається в разі хвороби Альцгеймера – невиліковної форми деменції, що призводить до смерті.

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