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    Ізраїль починає використовувати ліки проти коронавірусу

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    Препарат слід вводити на ранньому етапі хвороби - Ізраїль починає використовувати ліки проти коронавірусу
    Препарат слід вводити на ранньому етапі хвороби
    фото: vesty.co.il

    Новий препарат планується вводити на ранньому етапі хвороби

    З 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою «Regeneron» для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Перші 17 пацієнтів отримали препарат ще 23 вересня, повідомляє ізраїльське видання vesty.co.il.

    Дослідження довели, що «Regeneron» запобігає важкому перебігу Covid-19 у хворих з груп ризику.

    Право на застосування препарату розраховуватиметься за моделлю, де за кожен фактор ризику нараховуються бали. Ліки вводять тим людям, хто набрав 7 і більше балів, оскільки такі люди перебувають у групі високого ризику:

    • Вік 70 років і старше – 2 бали;
    • Кількість госпіталізацій за останні 3 роки – по 1 балу за кожну;
    • Відсутність вакцинації 2 дозами – 5 балів;
    • Злоякісна пухлина, вилікувана в останні 5 років, – 1 бал;
    • Хронічна хвороба нирок – 1 бал;
    • Діабет – 1 бал;
    • Ожиріння –1 бал;
    • Хронічна хвороба печінки –1 бал;
    • Неврологічне захворювання –1 бал;
    • Серцево-судинні захворювання –1 бал;
    • Хронічна обструктивна хвороба легень (COPD) або куріння більше 10 років –1 бал;
    • Імунодефіцит –1 бал.

    Зазначимо, препарат «Regeneron», що має наукову назву REGN-COV2, – це коктейль з двох типів антитіл. Його вводять внутрішньовенно для уповільнення поширення вірусу в респіраторній системі. Препарат слід вводити на ранньому етапі хвороби, під час якого антитіла можуть уповільнити поширення вірусу.

    Згідно з даними проведених раніше досліджень, «Regeneron» зменшує ризик переходу коронавірусної хвороби у важку форму на 70%.

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    Теги: Ізраїль хвороби ліки коронавірус
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    Ізраїль починає використовувати ліки проти коронавірусу