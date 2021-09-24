Ізраїль починає використовувати ліки проти коронавірусу

Новий препарат планується вводити на ранньому етапі хвороби

З 24 вересня лікарні Ізраїлю отримали право призначати коктейль з антитіл під назвою «Regeneron» для лікування пацієнтів, хворих на коронавірус. Перші 17 пацієнтів отримали препарат ще 23 вересня, повідомляє ізраїльське видання vesty.co.il.

Дослідження довели, що «Regeneron» запобігає важкому перебігу Covid-19 у хворих з груп ризику.

Право на застосування препарату розраховуватиметься за моделлю, де за кожен фактор ризику нараховуються бали. Ліки вводять тим людям, хто набрав 7 і більше балів, оскільки такі люди перебувають у групі високого ризику:

Вік 70 років і старше – 2 бали;

Кількість госпіталізацій за останні 3 роки – по 1 балу за кожну;

Відсутність вакцинації 2 дозами – 5 балів;

Злоякісна пухлина, вилікувана в останні 5 років, – 1 бал;

Хронічна хвороба нирок – 1 бал;

Діабет – 1 бал;

Ожиріння –1 бал;

Хронічна хвороба печінки –1 бал;

Неврологічне захворювання –1 бал;

Серцево-судинні захворювання –1 бал;

Хронічна обструктивна хвороба легень (COPD) або куріння більше 10 років –1 бал;

Імунодефіцит –1 бал.

Зазначимо, препарат «Regeneron», що має наукову назву REGN-COV2, – це коктейль з двох типів антитіл. Його вводять внутрішньовенно для уповільнення поширення вірусу в респіраторній системі. Препарат слід вводити на ранньому етапі хвороби, під час якого антитіла можуть уповільнити поширення вірусу.

Згідно з даними проведених раніше досліджень, «Regeneron» зменшує ризик переходу коронавірусної хвороби у важку форму на 70%.

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