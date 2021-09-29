МОЗ розповів, коли в усіх регіонах України з’являться ліки від коронавірусу

Інноваційні препарати від Covid-19 вже отримані Україною

До кінця поточного тижня кожна область України отримає американські інноваційні ліки від коронавірусу Бамланівімаб (Bamlanivimab) і Етесевімаб (Etesevimab). Про це заступник голови МОЗ Олександр Комаріда написав на своїй Facebook-сторінці.

Посадовець уточнив, що дані препарати лікують коронавірус завдяки моноклональним антитілам.

«Це білки, розроблені в лабораторії з одної клітини, які імітують здатність імунної системи боротися з інфекцією Covid-19. Вони зливаються зі спайковим білком вірусу ковіду і так блокують його прикріплення до клітин людини», – пояснив Олександр Комаріда.

«До кінця цього тижня Бамланівімаб і Етесевімаб повинні доїхати до кожної області. Як ними користуватися – прописано в оновленому протоколі лікування ковіду», – написав посадовець.

Він додав, що ці препарати можна призначати пацієнтам з Covid-19, які не потребують кисню, але перебувають у групі ризику щодо важкого перебігу хвороби.

Також заступник голови МОЗ повідомив, що днями Європейська комісія підписала контракт на поставку вищезгаданих лікарських засобів і рамкову угоду про спільні закупівлі з фармацевтичною компанією-виробником, отже дані препарати будуть використовувати для лікування коронавірусної хвороби і в Європі.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США, вже направлені в регіони.

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