У Великій Британії винайшли неочікувані ліки від коронавірусної хвороби

Організм лами виявився більш винахідливим за людський у боротьбі проти коронавірусної хвороби

Дослідники виділили ефективний засіб від Covid-19 з організму лами

Вчені Громадської служби охорони здоров’я Англії, Інституту Розалінди Франклін, Ліверпульського та Оксфордського університетів з’ясували, що нанотіла, які виробляє організм лам, здатні ефективно знешкоджувати вірус SARS-CoV-2 і є перспективним засобом для боротьби з Covid-19. Статтю дослідників опубліковано в журналі Nature Communications.

Вчені ввели ламі Фіфі фрагмент S-білка SARS-CoV-2, відповідального за прикріплення та подальше проникнення вірусу до клітини організму. У результаті організм тварини виробив «нанотіла» – менші та простіші білки-аналоги людських антитіл. Зі зразків крові лами вчені виділили чотири нанотіла, які пізніше розмножили в клітинних культурах.

Після цього нанотіла зібрали у тримери – «ланцюжки» по три нанотіла в кожному – для більш ефективного зв'язування з SARS-CoV-2. Випробування цих ланцюжків у клітинних культурах продемонструвало, що вони успішно нейтралізують коронавірусну інфекцію – в тому числі і варіанти «альфа» і «бета». Потім тримери ввели попередньо зараженим коронавірусом сирійським хом'якам. Препарат значно полегшив перебіг хвороби у тварин – вони втрачали набагато менше ваги в порівнянні з контрольною групою. Вірусне навантаження – кількість частинок SARS-CoV-2 в легенях і дихальних шляхах хом'яків – за сім днів також значно знизилося.

Дослідники відзначають, що синтезування нанотіл лами в лабораторних умовах набагато легше, ніж виробництво людських антитіл. До того ж, на відміну від останніх, їх можна вводити до організму не через крапельницю, а за допомогою інгаляторів і назальних спреїв, що дозволяє доставляти їх безпосередньо до місця знаходження інфекції у дихальних шляхах. Також нанотіла не потребують системи спеціалізованого зберігання та транспортування при низьких температурах.

Наразі дослідницька група намагається залучити фінансування для проведення клінічних випробувань препарату на основі нанотіл на людях.

До слова, нещодавно медик повідомив, що майже половина українців вже мають антитіла від коронавірусу.

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