На Закарпатті трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм

Лікарі застерігають, що щороку у світі понад два мільйони дітей віком до п’яти років отримують травми внаслідок побутових інцидентів

Медики нагадали алгоритм першої допомоги у випадку травм очей

У Закарпатській області трирічний хлопчик під час гри випадково замастив обличчя суперклеєм і заклеїв собі очі. Його врятували медики швидкої допомоги. Як інформує «Главком», про це повідомили в лікарні екстреної медичної допомоги. Інцидент трапився 1 серпня в селі Королево Закарпатської області.

За словами матері, малюк грався вдома, коли дотягнувся до тюбика суперклею, що лежав на столі. Один необережний рух – і клей опинився на обличчі, очах, навіть у волоссі дитини. Лікарі кажуть, що очі в хлопчика були склеєні.

Медики оперативно знеболили дитину, провели промивання, обробили пошкоджену шкіру і доправили його до Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачево для подальшого огляду офтальмологів.

Лікарі застерігають, що щороку у світі понад два мільйони дітей віком до п’яти років отримують травми внаслідок побутових інцидентів. Очі – одна з найбільш вразливих частин тіла, близько 20 тисяч випадків щороку – це саме ушкодження очей хімічними речовинами.

Медики нагадують алгоритм першої допомоги: необхідно помити очі чистою водою, не намагатися розклеїти повіки чи шкіру навколо очей самостійно, не дозволяти дитині терти очі й потрібно негайно викликати «швидку».

Нагадаємо, на Львівщині у селі Сянки 8-річна дитина потрапила до лікарні через укус змії. Постраждалого госпіталізували до львівської лікарні «Охматдит» у стані середнього ступеня важкості.

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