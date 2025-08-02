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На Закарпатті трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Закарпатті трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм
Лікарі застерігають, що щороку у світі понад два мільйони дітей віком до п’яти років отримують травми внаслідок побутових інцидентів
фото з відкритих джерел

Медики нагадали алгоритм першої допомоги у випадку травм очей

У Закарпатській області трирічний хлопчик під час гри випадково замастив обличчя суперклеєм і заклеїв собі очі. Його врятували медики швидкої допомоги. Як інформує «Главком», про це повідомили в лікарні екстреної медичної допомоги. Інцидент трапився 1 серпня в селі Королево Закарпатської області.

За словами матері, малюк грався вдома, коли дотягнувся до тюбика суперклею, що лежав на столі. Один необережний рух – і клей опинився на обличчі, очах, навіть у волоссі дитини. Лікарі кажуть, що очі в хлопчика були склеєні.

На Закарпатті трирічний хлопчик заклеїв собі очі суперклеєм фото 1

Медики оперативно знеболили дитину, провели промивання, обробили пошкоджену шкіру і доправили його до Закарпатської обласної дитячої лікарні в Мукачево для подальшого огляду офтальмологів.

Лікарі застерігають, що щороку у світі понад два мільйони дітей віком до п’яти років отримують травми внаслідок побутових інцидентів. Очі – одна з найбільш вразливих частин тіла, близько 20 тисяч випадків щороку – це саме ушкодження очей хімічними речовинами.

Медики нагадують алгоритм першої допомоги: необхідно помити очі чистою водою, не намагатися розклеїти повіки чи шкіру навколо очей самостійно, не дозволяти дитині терти очі й потрібно негайно викликати «швидку».

Нагадаємо, на Львівщині у селі Сянки 8-річна дитина потрапила до лікарні через укус змії. Постраждалого госпіталізували до львівської лікарні «Охматдит» у стані середнього ступеня важкості.

Також у реанімаційному відділенні полтавської дитячої міської лікарні під час візуального обстеження ендоскопом помер 13-річний хлопчик.

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Теги: дитина Мукачево травма

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