На Київщині знайдено зниклого п'ятирічного хлопчика: деталі пошукової операції

Дитина вийшла на прогулянку та не повернулася додому

П'ятирічного хлопчика, який зник напередодні ввечорі у селищі Запрудка Вишгородського району Київщини, успішно знайшли сьогодні вранці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що дитина вийшла на прогулянку та не повернулася додому, що спричинило масштабні пошуки за участі рятувальників, представників Національної поліції, Збройних Сил України та місцевих жителів.

Хлопчика шукали рятувальники, представники Національної поліції, Збройних Сил України та місцеві жителі фото: ДСНС Київщини/Facebook

За допомогою безпілотного літального апарата (БпЛА) рятувальники виявили хлопчика. Дитина знайдена живою та неушкодженою.

Дитина повертається додому фото: ДСНС Київщини/Facebook

ДСНС повідомляє, що пошуки завершилися успішно, а дитина вже повернулася до рідних.

Схожий випадок трапився на Закарпатті. Рано вранці 24 червня рятувальники знайшли зниклу у селі Розтоки Рахівського району дитину 2023 року народження. Місцезнаходження малюка підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами.

До слова, 21 червня о 05:54 ранку рятувальники знайшли п'ятирічного Кирила, зникнення якого викликало широкий резонанс та тривало понад три доби. Хлопчик зник увечері 17 червня у лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району.