Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині знайдено зниклого п'ятирічного хлопчика: деталі пошукової операції

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині знайдено зниклого п'ятирічного хлопчика: деталі пошукової операції
Пошуки п'ятирічного хлопчика завершилися сьогодні вранці. Дитину повернуто додому
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Дитина вийшла на прогулянку та не повернулася додому

П'ятирічного хлопчика, який зник напередодні ввечорі у селищі Запрудка Вишгородського району Київщини, успішно знайшли сьогодні вранці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС України.

Повідомляється, що дитина вийшла на прогулянку та не повернулася додому, що спричинило масштабні пошуки за участі рятувальників, представників Національної поліції, Збройних Сил України та місцевих жителів.

Хлопчика шукали рятувальники, представники Національної поліції, Збройних Сил України та місцеві жителі
Хлопчика шукали рятувальники, представники Національної поліції, Збройних Сил України та місцеві жителі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

За допомогою безпілотного літального апарата (БпЛА) рятувальники виявили хлопчика. Дитина знайдена живою та неушкодженою.

Дитина повертається додому
Дитина повертається додому
фото: ДСНС Київщини/Facebook

ДСНС повідомляє, що пошуки завершилися успішно, а дитина вже повернулася до рідних.

Схожий випадок трапився на Закарпатті.  Рано вранці 24 червня рятувальники знайшли зниклу у селі Розтоки Рахівського району дитину 2023 року народження. Місцезнаходження малюка підрозділи ДСНС виявили за допомогою сучасної техніки, наданої шведськими партнерами. 

До слова, 21 червня о 05:54 ранку рятувальники знайшли п'ятирічного Кирила, зникнення якого викликало широкий резонанс та тривало понад три доби. Хлопчик зник увечері 17 червня у лісовому масиві поблизу села Троїця Коломийського району.

Теги: Київщина дитина рятувальники поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині почали оголошувати тривогу по районах
На Київщині запрацювала нова система повітряних тривог: що змінилось
Вчора, 00:47
Незаконно виготовлене пальне зберігалося на нафтобазі, розташованій у Білоцерківському районі
Підпільний нафтозавод працював на Київщині. Поліція повідомила, куди збувалося пальне
22 липня, 13:17
Поліція затримала 28-річного чоловіка
Залишив напис і підпалив храм: на Закарпатті затримано підозрюваного
19 липня, 07:44
280 тис. старшокласників вже навчаються за новою програмою – це 65% усіх учнів 10–11 класів
З 2027 року шкільний предмет «Захист України» стане обов’язковим
17 липня, 09:22
Кабмін повідомив про впровадження програми «єЯсла»
50 тис. грн за народження дитини. Кабмін погодив законопроєкт
14 липня, 13:04
Правоохоронці вилучили речові докази, серед яких знаряддя лову та риби різного виду
На Київщині рибалка «зловив» штраф у майже 170 тис. грн (фото)
14 липня, 12:33
На Київщині через атаку дронів горить підприємство
Нічна атака дронів на Київщину: у Требухові горить підприємство, є поранена
9 липня, 09:11
Десятки людей отримали укуси роззлючених бджіл
Масована атака бджіл у Франції: постраждали десятки людей
8 липня, 10:36
Під виглядом «водіїв», «диспетчерів» або «туристичних агентів» шахраї пропонують вигідні умови, швидку оплату й «знижки»
Шахраї почали маскуватись під перевізників: поліція попереджає про нову схему
30 червня, 07:29

Новини

Шахрайство з нерухомістю на 20 млн грн: поліція викрила групу на чолі з екснардепом
Шахрайство з нерухомістю на 20 млн грн: поліція викрила групу на чолі з екснардепом
На Київщині знайдено зниклого п'ятирічного хлопчика: деталі пошукової операції
На Київщині знайдено зниклого п'ятирічного хлопчика: деталі пошукової операції
ДТП на Київщині: Jaguar злетів у кювет. Пасажири зникли, знявши номери (фото)
ДТП на Київщині: Jaguar злетів у кювет. Пасажири зникли, знявши номери (фото)
Київська митниця поповнила музеї Батурина та Чернівців старовинними артефактами (фото)
Київська митниця поповнила музеї Батурина та Чернівців старовинними артефактами (фото)
Справа на 300 тис. грн: депутатці Київради вручено підозру у шахрайстві
Справа на 300 тис. грн: депутатці Київради вручено підозру у шахрайстві
Голова Деснянського району столиці відкрив збір собі на охорону
Голова Деснянського району столиці відкрив збір собі на охорону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
266K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 липня: ситуація на фронті
106K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 липня 2025
50K
НАБУ-скандал. Зеленський вперше прокоментував мітинги
27K
Двоє прокурорів отримали підозру: реакція Кравченка
26K
Залужний пояснив, перед яким вибором стоятиме Росія у 2026 році
21K
Зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Кремль відповів на пропозицію

Новини

Успіння святої Анни: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:43
25 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:35
24 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу
23 липня, 17:29
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 липня, 00:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua