Мешканець Київщини постане перед судом за сексуальне насильство щодо шестирічної дівчинки

За клопотанням прокуратури обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка, якого обвинувачують у сексуальному насильстві над шестирічною дівчинкою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, у травні 2025 року обвинувачений розпивав алкоголь у гостях у знайомого в селищі Бородянка Бучанського району. Залишившись на ночівлю, чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо шестирічної дочки власника квартири.

За клопотанням прокуратури, обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіка обвинувачують за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років).

Нагадаємо, 38-річного жителя Хмельниччини засуджено до довічного ув’язнення за зґвалтування п'ятирічної доньки. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні сексуального насильства та зґвалтуванні малолітньої (ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України) та призначив йому найсуворіше покарання.

Також довічне позбавлення волі отримав раніше чоловік, який систематично розбещував та ґвалтував семирічну доньку своєї цивільної дружини в Чернівцях. Після затримання кривдник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності, вигадавши версію про те, що дитина його обмовила. Проте, завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя, дружнього до дитини, версію засудженого повністю спростували. Показання дитини, отримані під час розслідування дистанційно за участю психолога, покладені в основу обвинувального вироку.