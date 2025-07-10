«Народилась в сорочці». Дворічна дитина вижила після падіння з вікна четвертого поверху

Рятувальники надали допомогу дитині, яка випала з верхнього поверху будинку

Дівчинку госпіталізували

Сьогодні, 10 липня на Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що вранці до рятувальників надійшло повідомлення, що у місті Покров з верхнього поверху п’ятиповерхового житлового будинку випала дитина.

Фахівці ДСНС на місці події встановили, що з вікна четвертого поверху випала дівчинка 2023 року народження.

Рятувальники підняли дитину на ноші та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Рятувальники надали допомогу дитині, яка випала з верхнього поверху будинку фото: ДСНС

«З попереднім діагнозом перелом верхньої кінцівки дівчинку, 2023 року народження, госпіталізовано до лікарні», – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, схожа подія сталась і в Києві. Дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району.

До слова, у Гостомелі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху житлового будинку. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Як повідомлялось, у Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху.