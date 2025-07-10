Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Народилась в сорочці». Дворічна дитина вижила після падіння з вікна четвертого поверху

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
«Народилась в сорочці». Дворічна дитина вижила після падіння з вікна четвертого поверху
Рятувальники надали допомогу дитині, яка випала з верхнього поверху будинку
фото: ДСНС

Дівчинку госпіталізували

Сьогодні, 10 липня на Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Повідомляється, що вранці до рятувальників надійшло повідомлення, що у місті Покров з верхнього поверху п’ятиповерхового житлового будинку випала дитина.

Фахівці ДСНС на місці події встановили, що з вікна четвертого поверху випала дівчинка 2023 року народження.

Рятувальники  підняли дитину на ноші та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги.

Рятувальники надали допомогу дитині, яка випала з верхнього поверху будинку
Рятувальники надали допомогу дитині, яка випала з верхнього поверху будинку
фото: ДСНС

«З попереднім діагнозом перелом верхньої кінцівки дівчинку, 2023 року народження, госпіталізовано до лікарні», – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, схожа подія сталась і в Києві. Дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району.

До слова, у Гостомелі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху житлового будинку. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Як повідомлялось, у Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху. 

Читайте також:

Теги: дитина рятувальники Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авіаудар по Костянтинівці: троє загиблих
Ворог завдав авіаудару по Костянтинівці: є жертви, зруйновані будівлі
Вчора, 22:45
«Шахед» атакував Кривий Ріг серед дня
«Шахед» атакував Кривий Ріг: є поранені
30 червня, 10:52
Загалом до робіт залучалось близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки
Удар по Києву 23 червня. Аварійно-відновлювальні роботи завершено
26 червня, 14:56
На Львівщині патрульна поліція збила неповнолітнього
Збиття підлітка патрульною машиною: у якому стані неповнолітній
26 червня, 10:42
Сапери вилучили боєприпас і транспортували його на підривний майданчик для подальшого знищення
На Київщині дитина під час прогулянки знайшла осколкову гранату (фото)
24 червня, 14:51
Загалом по місту постраждали 19 людей, восьмеро з них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень
Кличко показав наслідки удару росіян по пʼятиповерхівці у Шевченківському районі (відео)
23 червня, 08:42
Андрій Білецький вірить у японську систему виховання
Білецький розповів, як виховує трирічного сина
21 червня, 20:15
В Одесі затримали підозрюваного у вбивстві семирічної Соломії Тарасюк
Вбивство семирічної дівчинки в Одесі: поліція підозрює сусіда родини
19 червня, 23:15
Соломія вийшла з дому 18 червня і не повернулася
В Одесі знайшли тіло безвісти зниклої семирічної дитини, є підозрюваний
19 червня, 17:02

Суспільство

«Народилась в сорочці». Дворічна дитина вижила після падіння з вікна четвертого поверху
«Народилась в сорочці». Дворічна дитина вижила після падіння з вікна четвертого поверху
УПЦ МП визнано Російською церквою. Релігієзнавець пояснив, що буде далі
УПЦ МП визнано Російською церквою. Релігієзнавець пояснив, що буде далі
Поблизу Львова на автівку впало дерево: є постраждалі (фото)
Поблизу Львова на автівку впало дерево: є постраждалі (фото)
Підтоплені будинки, автомобілі та дороги: Захід накрила негода (фото, відео)
Підтоплені будинки, автомобілі та дороги: Захід накрила негода (фото, відео)
«Суп заморожений, кисіль з порошку»: батьки обурені харчуванням в пришкільних таборах та садочках Дніпра
«Суп заморожений, кисіль з порошку»: батьки обурені харчуванням в пришкільних таборах та садочках Дніпра
Північні корейці зникли з фронту? Українська розвідка пояснила, що сталося
Північні корейці зникли з фронту? Українська розвідка пояснила, що сталося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
33K
Дружина Макрона дивно поводилась у Британії: ЗМІ оприлюднили ймовірну причину
28K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність
17K
Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Сьогодні, 14:36
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua