«Народилась в сорочці». Дворічна дитина вижила після падіння з вікна четвертого поверху
Дівчинку госпіталізували
Сьогодні, 10 липня на Дніпропетровщині дворічна дитина випала з вікна четвертого поверху. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Повідомляється, що вранці до рятувальників надійшло повідомлення, що у місті Покров з верхнього поверху п’ятиповерхового житлового будинку випала дитина.
Фахівці ДСНС на місці події встановили, що з вікна четвертого поверху випала дівчинка 2023 року народження.
Рятувальники підняли дитину на ноші та перенесли до автомобіля екстреної медичної допомоги.
«З попереднім діагнозом перелом верхньої кінцівки дівчинку, 2023 року народження, госпіталізовано до лікарні», – йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, схожа подія сталась і в Києві. Дворічна дівчинка випала з вікна в одній із багатоповерхівок Дарницького району.
До слова, у Гостомелі дворічний хлопчик випав з вікна другого поверху житлового будинку. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізували.
Як повідомлялось, у Херсоні дворічний хлопчик випав з вікна п’ятого поверху.