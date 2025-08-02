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Удар РФ по Києву: загинуло молоде подружжя зі Слов'янська, їхній син і ненароджена дитина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Удар РФ по Києву: загинуло молоде подружжя зі Слов'янська, їхній син і ненароджена дитина
23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній 2-річний син Лев
фото: Вадим Лях/Facebook

У зруйнованому ракетою під’їзді мешкали 23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній дворічний син Лев

У Києві під час масованої російської атаки 31 липня загинула молоде подружжя Ламехових з міста Слов’янськ Донецької області, їхній дворічний син і ненароджена дитина. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, у зруйнованому під’їзді мешкали 23-річні Микита та Софія Ламехові і їхній дворічний син Лев. Софія була вагітною другою дитиною.

Удар РФ по Києву: загинуло молоде подружжя зі Слов'янська, їхній син і ненароджена дитина фото 1

Пара виїхала зі Слов’янська до Києва влітку 2022 року. Перед цим дівчина декілька місяців мешкала в Німеччині, куди поїхала після початку повномасштабного російського вторгнення.

Микита та Софія були однолітками. Вони народилися в Слов’янську в 2002 році.

Після евакуації до Києва у 2022-му молоді люди одружилися. У тому ж році на світ з’явився їхній син. Софія була в декреті, Микита працював охоронцем в магазині мережі АТБ.

Родина знімала квартиру на п’ятому поверсі багатоповерхівки. Російська ракета влучила саме в їхній під’їзд. Тіла загиблих знайшли під завалами лише через добу.

Удар РФ по Києву: загинуло молоде подружжя зі Слов'янська, їхній син і ненароджена дитина фото 2

За словами очільника Слов’янської МВА, сім’ю поховають у рідному Слов’янську. У Софії залишились батьки, три молодших брати, дві бабусі. У Микити – мама, тато, бабуся та молодша сестра.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами, спричинивши значні руйнування та пошкодження в житлових районах столиці. За даними ДСНС, під час нічного удару загинула 31 людина. Серед загиблих – співробітниця команди Fest Coffee Mission Ірина Гуменюк та її двоє доньок Аліна й Анастасія.

Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Також російська ракета у Києві 31 липня вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка.

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Теги: росія Київ Слов’янськ ракета Вадим Лях дитина

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